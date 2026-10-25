Скорпионов на этой неделе ждёт чувство причастности к общему делу, но одновременно придётся научиться балансировать между командой и собственными интересами.

Эту неделю Скорпионы проведут в тесном контакте с группой единомышленников — коллегами, семьёй или друзьями, с которыми вдруг появится больше общих дел, чем обычно. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В начале недели появится ощущение принадлежности к команде — проект, в котором придётся действовать сообща с другими, а не в одиночку, как привыкли Скорпионы. Это неплохой повод приобщиться к делам, куда сами никогда бы не попали, но стоит помнить о собственной позиции и не растворяться полностью в чужих решениях. В середине недели, особенно в среду и четверг, придётся проявить выдержку и смекалку — возможно, возникнет ситуация, требующая холодного расчёта, а не эмоций. Финансовые вопросы лучше решать взвешенно, без спешки.

Отношения

В кругу близких Скорпионам важно не потерять собственную индивидуальность среди общих планов и увлечений. Участие в групповых делах принесёт приятные эмоции, но партнёру или друзьям стоит чувствовать, что ваше мнение так же весомо. В пятницу вероятен разговор по телефону, где понадобится дипломатичность и умение деликатно донести свою позицию, не испортив отношений.

Здоровье и энергия

Энергия недели направлена на взаимодействие с другими, поэтому стоит дозировать время на общение и оставлять пространство для отдыха в одиночестве. В выходные, когда бытовые вопросы потребуют той же дипломатии, что и на работе, важно не брать на себя слишком много — распределите обязанности дома с остальными членами семьи, чтобы сохранить силы.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут днями, когда рассудительность и самоконтроль дадут наилучший результат в делах. Пятница удачно подойдёт для важных телефонных переговоров, если подойти к ним тактично. А выходные, несмотря на бытовые хлопоты, могут принести ощущение гармонии в доме, если применить ту же дипломатию, что и в течение недели.