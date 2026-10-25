Военнослужащие могут купить автомобиль за границей или получить его как гуманитарную помощь, однако правила для этих случаев разные. Статус военного сам по себе не освобождает от таможенных платежей, но гуманитарную машину можно оформить по специальной процедуре.

Правила мобилизации в Украине для военных постоянно уточняются, и новое разъяснение касается уже автомобилей. Как сообщает Сумской областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военнослужащие могут купить машину за границей или получить её как гуманитарную помощь — но в этих случаях действуют разные правила.

Освобождает ли статус военного от растаможки

Сам по себе статус военнослужащего не освобождает от таможенных платежей при ввозе автомобиля для личного пользования. Если защитник покупает машину за собственные средства за границей, её оформляют по общим правилам импорта: готовят документы о покупке и стоимости, подают предварительную таможенную декларацию, проходят таможенное оформление, уплачивают платежи, а затем выполняют требования по сертификации и государственной регистрации.

Стоимость растаможки зависит от цены автомобиля, типа и объёма двигателя, возраста машины, её происхождения и таможенных ставок. Для большинства обычных легковых автомобилей предусмотрены три основных платежа: ввозная пошлина — общая ставка 10% таможенной стоимости, акцизный налог — размер определяют с учётом типа двигателя, объёма и возраста, и налог на добавленную стоимость — 20%. При этом для электромобилей и гибридов действуют отдельные правила.

В 2026 году изменились правила налогообложения электромобилей: с 1 января прекратила действовать льгота по НДС на их ввоз. Поэтому при импорте электрокара этот налог учитывают по общим правилам, хотя отдельные правила по ввозной пошлине и акцизу для таких машин сохраняются.

Как оформить гуманитарный автомобиль

Другие правила действуют, если транспортное средство передают для выполнения задач по обеспечению обороны Украины. В таком случае автомобиль оформляют как гуманитарную помощь, а его ввоз, учёт и передача конечному получателю происходят по специальной процедуре. При определённых законодательством условиях гуманитарный автомобиль можно поставить на временный государственный учёт непосредственно за военнослужащим — оформлять машину сначала на баланс воинской части нужно не во всех случаях.

Какие документы нужны

Чтобы поставить гуманитарную машину на временный учёт, военнослужащему могут понадобиться: документ, удостоверяющий личность; документ о прохождении военной службы, например справка из воинской части; акт приёма-передачи гуманитарного транспортного средства; декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью; иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства — при наличии. Точный перечень зависит от способа ввоза и оформления машины, поэтому перед обращением следует проверить актуальные требования сервисного центра МВД.

Куда обращаться и какие сроки

Прежде всего проверяют документы на ввоз: автомобиль должен быть признан гуманитарной помощью, и нужно выяснить, по какой декларации он пересёк таможенную границу Украины. Далее получатель гуманитарной помощи оформляет акт приёма-передачи машины военнослужащему. После проверки документов в сервисном центре МВД автомобиль ставят на временный государственный учёт и выдают номерные знаки и временный регистрационный талон. Важно: заявление на временный учёт подают в течение 10 дней после оформления акта приёма-передачи, а после оформления военнослужащий обязан сообщить о получении машины свою воинскую часть.

Что изменилось в 2026 году

При оформлении гуманитарных автомобилей действуют несколько ограничений. Одно из них — одно транспортное средство на одного военнослужащего: по процедуре временного государственного учёта на имя одного военного можно оформить только одну машину. Если, например, защитник получил гуманитарный автомобиль и мотоцикл, поставить оба транспортных средства на своё имя нельзя.

Отдельное требование касается пользования машиной: право управлять ею могут иметь до пяти военнослужащих. Других военных, которые смогут пользоваться транспортным средством, следует указать в акте приёма-передачи ещё на этапе оформления документов.

Обновились и общие правила учёта гуманитарной помощи. Постановление Кабинета министров №954 от 15 июля 2026 года ввело верификацию гуманитарных организаций и определило дополнительные требования к отдельным транспортным средствам, которые они ввозят для гуманитарного реагирования. Эти требования не следует автоматически отождествлять с процедурой временного учёта гуманитарного автомобиля непосредственно за военнослужащим.

Становится ли гуманитарный автомобиль собственностью военного

Временный государственный учёт не означает, что автомобиль переходит в частную собственность военнослужащего. Это специальная процедура для использования транспортного средства на оборонные нужды. После прекращения или отмены военного положения такие автомобили должны пройти ведомственную регистрацию в государственных органах сектора безопасности и обороны в течение 90 суток. Если этого не сделать в установленный срок, временный учёт отменяется, а транспортное средство считается неучтённым.

Законодательство предусматривает и случаи снятия автомобиля с временного учёта — в частности при увольнении военнослужащего со службы, его гибели, пропаже без вести, пребывании в плену или уничтожении транспортного средства.

Какой способ оформления выбрать

Если военный покупает автомобиль для личного пользования или нужд семьи, его оформляют по общей процедуре импорта с уплатой таможенных платежей и регистрацией в Украине. Если же машину передают волонтёры или благотворительная организация для нужд обороны, можно воспользоваться процедурой гуманитарной помощи с последующим временным государственным учётом за военнослужащим — при условии соблюдения всех законодательных требований.

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