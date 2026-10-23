Відключення світла взимку 2026–2027 років можуть стати тривалішими через пошкодження енергетичної інфраструктури.

За несприятливого розвитку подій відключення світла в окремих регіонах можуть тривати понад 20 годин на добу.

Про це заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі «Новини.LIVE». За його оцінкою, Україна входить в опалювальний сезон із серйознішими проблемами, ніж торік. Відновити всі пошкоджені об’єкти протягом весни, літа й осені не вдалося, а нові руйнування ускладнили роботу системи.

Скільки годин може не бути електроенергії

У деяких містах обмеження вже тривають від півтори до семи годин на добу. І це ще до початку періоду активного використання опалення. Експерт вважає, що з приходом морозів у листопаді та грудні становище може погіршитися.

За відносно сприятливого сценарію електроенергії може не бути до 12 годин на добу. Наступні 12 годин живлення відновлюватимуть. Однак за сильних морозів у деяких районах періоди знеструмлення можуть виявитися ще довшими.

Які регіони під загрозою

Ризики стосуються не лише Києва. Складна ситуація може скластися на Київщині, у центральних областях, на Харківщині, Одещині, а також у західних і південних регіонах.

Багато залежатиме від стану підстанцій та електромереж, а також від можливостей резервного живлення. Саме ці чинники впливатимуть на те, наскільки тривалими будуть Відключення світла в конкретних населених пунктах.

Чи збережеться опалення

Окреме питання — робота централізованого теплопостачання під час знеструмлень. Корольчук припускає, що за оптимістичного сценарію міста зможуть підтримувати опалення навіть за відсутності електроенергії.

Водночас ризики залишаються для Києва, Львова, Миколаєва, Херсона та інших міст. Тому остаточна ситуація залежатиме від стану інфраструктури й можливості забезпечити її резервним живленням.

Зазначені цифри — оцінка експерта щодо можливого розвитку подій, а не затверджений графік відключень. Прогноз може змінюватися залежно від погодних умов і стану енергосистеми.

Джерело: ТСН