Затримувати військовозобов’язаних можуть виключно поліцейські, а доправлення до ТЦК дозволене лише на авто правоохоронців. Новий спільний наказ Нацполіції та ТЦК і СП також обмежив адміністративне затримання трьома годинами й запровадив суцільну відеофіксацію.

Правила ТЦК під час затримання в Україні стали значно чіткішими: журналісти отримали спільний наказ Національної поліції та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, який покроково регламентує виявлення, адміністративне затримання і доправлення військовозобов’язаних до військкомату.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на видання «Думська». Головна зміна — затримувати військовозобов’язаних тепер можуть виключно поліцейські, а представники ТЦК лише супроводжують процес і самостійно доправляти затриманого не мають права.

Як працюватиме новий порядок

Увесь процес документ ділить на кілька етапів. Спочатку ТЦК формує так звану «базу порушників» і через електронний реєстр «Оберіг» надсилає до поліції офіційне звернення про розшук. Після цього правоохоронці вносять інформацію про кожну особу до інформаційного порталу Нацполіції.

Далі створюються спільні групи оповіщення, де старшим визначають представника ТЦК, але безпосередньо затримання виконує поліцейський. Перевіряти людей можуть у парках і скверах, на підприємствах, на блокпостах і пунктах пропуску, а також за місцем проживання. Утім, перевірка за адресою проживання не дає права заходити до житла без законних на те підстав.

У кого перевіряють документи

Документи у чоловіків віком від 18 до 60 років перевіряють поліцейські. Представники ТЦК своєю чергою перевіряють наявність військово-облікового документа і можуть вручити повістку. Паралельно правоохоронці звіряють людину за реєстрами, щоб з’ясувати, чи не перебуває вона в розшуку за зверненням ТЦК.

Хто має право затримувати

Затримання можуть виконувати виключно поліцейські й лише тоді, коли виявлено відповідне правопорушення — такий порядок передбачений статтями 259–263 Кодексу України про адміністративні правопорушення і Законом «Про Національну поліцію». Поліцейський зобов’язаний повідомити затриманому підстави затримання і його право на безкоштовну правову допомогу, скласти протокол про адміністративне затримання та забезпечити безперервну відеофіксацію процесу за допомогою бодікамери.

Скільки триватиме затримання і хто доставить до ТЦК

Адміністративне затримання не може тривати понад три години від моменту фактичного обмеження свободи людини. Доправити затриманого мають до найближчого ТЦК, до центру за місцем реєстрації або до того військкомату, на території якого виявили правопорушення — але виключно транспортом поліції. Під поняття «транспорт поліції» може підпадати не лише службове авто з маркуванням, а й транспорт, переданий правоохоронцям, у якому перебуває поліцейський.

Після доправлення ТЦК через реєстр «Оберіг» звіряє дані громадянина і видає довідку про доправлення. Цей документ є лише додатковим обліковим і не замінює протокол про адміністративне затримання, який складає поліція. Надалі можуть провести військово-лікарську комісію, розглянути справу про адміністративне правопорушення чи взяти людину на військовий облік.

Що важливо знати затриманому

Фінальний етап порядку — щоденна звірка: поліція і ТЦК зобов’язані щодня порівнювати дані про фактичну кількість затриманих і доправлених осіб, а результати доповідати керівництву. Для самої людини ключові гарантії такі: затримувати й доправляти можуть лише поліцейські, затримання обмежене трьома годинами, має бути складений протокол і вестися відеозапис, а затриманий має право на безкоштовну правничу допомогу.

Окремо нагадаємо: у жовтні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16139, який пропонує змінити статтю 24 Закону «Про Національну поліцію» щодо адміністративного затримання та доправлення військовозобов’язаних до ТЦК, аби привести ці норми у відповідність до Конституції. Текст ініціативи наразі недоступний, тож оцінити її практичні наслідки поки неможливо.

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