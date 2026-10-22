Штраф за риболовлю може загрожувати українцям, які з 1 листопада ловитимуть рибу в заборонених місцях.

Штраф залежить від характеру порушення, а в окремих випадках рибалкам доведеться компенсувати збитки за незаконно виловлену рибу.

З початком листопада в Україні традиційно вводять осінньо-зимові обмеження на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Це глибокі ділянки водойм, де риба збирається на холодний період. У цей час вона менш активна й особливо вразлива, тому вилов у таких місцях заборонений.

Перелік зимувальних ям та їхні межі визначають територіальні підрозділи Держрибагентства. Перед поїздкою на водойму варто перевірити відповідний наказ для конкретної області.

Водночас риболовля поза забороненими ділянками дозволена. Якщо водойма вкрита кригою, можна використовувати зимові вудки та жерлиці. За відсутності льоду дозволяються поплавкові й донні вудки, спінінг або нахлист. Загальна кількість гачків на одного рибалку не повинна перевищувати семи.

Який штраф передбачений за порушення

За недотримання правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність. За порушення, визначене частиною 3 статті 85 КУпАП, можуть оштрафувати на суму до 170 гривень. За грубі порушення правил, зокрема використання заборонених знарядь лову, штраф за частиною 4 цієї статті може становити від 340 до 680 гривень. У передбачених законом випадках можливі конфіскація снастей та улову.

Але на цьому витрати не обов’язково закінчаться. За кожну незаконно виловлену рибину порушник може бути зобов’язаний відшкодувати збитки за встановленими таксами. Їхній розмір залежить від виду та кількості виловленої риби.

Що потрібно перевірити перед риболовлею

Перед виїздом слід з’ясувати, чи немає на обраній водоймі сезонних обмежень, а також перевірити дозволені снасті. Під час льодоставу до скресання криги заборонено використовувати гачки, у яких відстань від цівки до жала перевищує 10 мм. Окремі обмеження на певні види гачків діють упродовж року.

Дотримання правил допоможе уникнути непередбачених витрат і збереже рибні ресурси до весняного нересту.