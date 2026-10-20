Штрафи за порушення, зафіксовані камерами, надсилаються на адресу того, хто значиться як власник автомобіля в реєстрі.

Коли автомобіль продається за генеральною довіреністю, штрафи часто залишаються на попередньому власнику, проте нововому власнику авто доведеться їх сплачувати, повідомляє Politeka.net.

Це трапляється, якщо новий власник не переоформив транспортний засіб у реєстрах МВС.

Штрафи за порушення, зафіксовані камерами, надсилаються на адресу того, хто значиться як власник автомобіля в реєстрі. Якщо авто було продано за довіреністю, але передача не була зареєстрована, штрафи можуть надійти на ім’я колишнього власника.

Як уникнути цієї проблеми:

Домовитись з новим власником – поясніть ситуацію та запропонуйте йому звернутись до поліції для визнання порушення, подачі заяви та сплати штрафу.

– поясніть ситуацію та запропонуйте йому звернутись до поліції для визнання порушення, подачі заяви та сплати штрафу. Оформити нового власника – новий власник може зареєструватися через електронний кабінет водія або сервісний центр МВС, що дозволить перенести відповідальність та штраф на нього.

Скасувати довіреність – якщо новий власник не співпрацює, скасуйте довіреність через нотаріуса, що припинить його право на користування авто.

– якщо новий власник не співпрацює, скасуйте довіреність через нотаріуса, що припинить його право на користування авто. Оформити продаж через МВС – щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, краще оформляти угоду через сервісні центри МВС.

Хоча продаж автомобіля за довіреністю може бути зручним варіантом, він містить певні ризики. Найкраще рішення — повне переоформлення авто в МВС, що захистить вас від штрафів і неприємних ситуацій.