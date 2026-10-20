Штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, направляются в адрес того, кто числится как владелец автомобиля в реестре.

Когда автомобиль продается по генеральной доверенности, штрафы часто остаются на предыдущем владельце, однако новому автовладельцу придется их платить, сообщает Politeka.net.

Это случается, если новый владелец не переоформил транспортное средство в реестрах МВД.

Штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, направляются в адрес того, кто числится как владелец автомобиля в реестре. Если автомобиль был продан по доверенности, но передача не была зарегистрирована, штрафы могут поступить на имя бывшего владельца.

Как избежать этой проблемы:

Договоритесь с новым владельцем – объясните ситуацию и предложите ему обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа.

– объясните ситуацию и предложите ему обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа. Оформить нового владельца – новый владелец может зарегистрироваться через электронный кабинет водителя или сервисный центр МВД, что позволит перенести на него ответственность и штраф.

Отмена доверенности – если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность через нотариуса, что прекратит его право на использование авто.

– если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность через нотариуса, что прекратит его право на использование авто. Оформить продажу через МВД – во избежание подобных ситуаций в будущем лучше оформлять сделку через сервисные центры МВД.

Хотя продажа автомобиля по доверенности может быть удобным вариантом, она содержит определенные риски. Лучшее решение – полное переоформление авто в МВД, что защитит вас от штрафов и неприятных ситуаций.