Бюджет ремонтних робіт в Україні зріс приблизно на 30% через знищення великих складських комплексів із запасами будівельних матеріалів, повідомляє «Комерсант Український». Подорожчання будматеріалів автоматично підвищило кошториси на ремонт квартир і будинків.

Подорожчання будматеріалів в Україні набрало нового витка: через знищення великих складських комплексів загальний бюджет ремонтних робіт зріс приблизно на 30%, пише «Комерсант Український».

Ідеться про так звані складські гіганти — великі логістичні та складські центри, де накопичувалися значні запаси будматеріалів: від цементу й гіпсокартону до утеплювачів та оздоблювальних сумішей. Після їх знищення частина товару була втрачена одночасно, що одразу позначилося на гуртових і роздрібних цінах.

Чому зросли ціни на ремонт

Основний чинник — порушення ланцюжків постачання. Будівельні матеріали, які раніше надходили на ринок централізовано через великі склади, тепер доводиться завозити дрібними партіями та з більшими транспортними витратами. Частину позицій доводиться замінювати дорожчими імпортними аналогами.

Зростання вартості матеріалів автоматично тягне за собою підвищення цін на послуги бригад: підрядники переглядають кошториси, адже закладати доводиться більший запас на закупівлі. У підсумку оновлений бюджет ремонту квартири чи будинку виявляється в середньому на третину вищим, ніж розраховували раніше.

Що це означає для тих, хто планує ремонт

Для тих, хто зараз планує ремонт, зростання бюджету на 30% означає необхідність переглянути кошторис ще до старту робіт. Найболючіше це б’є по тих, хто вже уклав договори з підрядниками за старими цінами: частина виконавців переглядає умови, тому важливо фіксувати вартість матеріалів і робіт у письмовій угоді.

«Комерсант Український» зазначає, що швидкого повернення цін до попереднього рівня очікувати не варто — відновлення зруйнованих складських потужностей потребує часу та інвестицій.

Як зменшити витрати на ремонт

Закуповувати будівельні матеріали варто завчасно, порівнюючи ціни у кількох продавців, і розглядати вітчизняні аналоги замість дорогих імпортних. Корисно уточнювати у постачальників не лише ціну в каталозі, а й наявність товару на складі, щоб не переплачувати за термінову доставку.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання будматеріалів в Україні: важливий завод хочуть купити іноземці, як це вплине на ціни.

Також Politeka повідомляла, електропостачання й опалення важливіші за квадрати: як українці тепер обирають житло.