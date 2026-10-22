Бюджет ремонтных работ в Украине вырос примерно на 30% из-за уничтожения крупных складских комплексов с запасами строительных материалов, сообщает «Коммерсант Украинский». Подорожание стройматериалов автоматически повысило сметы на ремонт квартир и домов.

Подорожание стройматериалов в Украине вышло на новый виток: из-за уничтожения крупных складских комплексов общий бюджет ремонтных работ вырос примерно на 30%, пишет «Коммерсант Украинский».

Речь идет о так называемых складских гигантах — крупных логистических и складских центрах, где накапливались значительные запасы стройматериалов: от цемента и гипсокартона до утеплителей и отделочных смесей. После их уничтожения часть товара была утрачена одновременно, что сразу отразилось на оптовых и розничных ценах.

Почему выросли цены на ремонт

Главный фактор — нарушение цепочек поставок. Строительные материалы, которые раньше поступали на рынок централизованно через крупные склады, теперь приходится завозить мелкими партиями и с большими транспортными расходами. Часть позиций приходится заменять более дорогими импортными аналогами.

Рост стоимости материалов автоматически тянет за собой повышение цен на услуги бригад: подрядчики пересматривают сметы, поскольку закладывать приходится больший запас на закупки. В итоге обновленный бюджет ремонта квартиры или дома оказывается в среднем на треть выше, чем рассчитывали ранее.

Что это значит для тех, кто планирует ремонт

Для тех, кто сейчас планирует ремонт, рост бюджета на 30% означает необходимость пересмотреть смету еще до старта работ. Больнее всего это бьет по тем, кто уже заключил договоры с подрядчиками по старым ценам: часть исполнителей пересматривает условия, поэтому важно фиксировать стоимость материалов и работ в письменном соглашении.

«Коммерсант Украинский» отмечает, что быстрого возвращения цен к прежнему уровню ждать не стоит — восстановление разрушенных складских мощностей требует времени и инвестиций.

Как уменьшить расходы на ремонт

Закупать строительные материалы стоит заранее, сравнивая цены у нескольких продавцов, и рассматривать отечественные аналоги вместо дорогих импортных. Полезно уточнять у поставщиков не только цену в каталоге, но и наличие товара на складе, чтобы не переплачивать за срочную доставку.

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