Резервне електропостачання виявилося важливішим за квадратні метри: опитування показало, як за два роки змінилися критерії вибору житла серед українців.

Житло за "єВідновленням": що потрібно знати про купівлю квартири тепер нерозривно пов'язане з новими вимогами покупців: у 2026 році українці оцінюють квартиру не лише за ціною, площею та розташуванням, а й за тим, чи зможуть у ній комфортно жити під час відключень світла й опалення.

Про це повідомляє OLX, яке зафіксувало помітні зміни в поведінці покупців та орендарів житла.

Що важливо українцям при покупці квартири

Вартість залишається головним критерієм: на неї звертають увагу 82% потенційних покупців. На другому місці — площа (79%), далі йдуть кількість кімнат і район розташування (по 77%).

Характеристики самої квартири та будинку цікавлять дещо менше: планування, ремонт і ступінь готовності важливі для 76% опитаних, інфраструктура та зовнішній вигляд будинку — для 73%, а поверх — для 72%.

Проте найпоказовіша зміна — різке зростання попиту на автономність житла. Резервне електропостачання тепер враховують 68% покупців, тоді як рік тому цей показник становив лише 49%. Рівно стільки ж — 68% — звертають увагу на наявність автономного опалення.

Також 67% покупців дивляться на відстань до стратегічних об'єктів, а 60% — на наявність укриття в будинку. Для порівняння: близькість до метро важлива лише для 46% респондентів, а до центру міста — для 45%. Тобто безпека й автономність витіснили традиційні «вигоди» розташування.

«Ціна і розташування залишаються основними характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об'єкт набагато ширше. Важливо вже не тільки те, скільки коштує квартира чи де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин», — зазначила керівниця сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Придбати нерухомість протягом найближчого року планують 42% опитаних, ще 36% розглядають покупку в перспективі від одного до п'яти років.

Які вимоги в тих, хто орендує житло

Для орендарів ціна теж лишається ключовою — її назвали важливою 82% учасників опитування. Для 68% мають значення район і близькість до громадського транспорту, а відстань до стратегічних об'єктів враховують 66%.

Кількість кімнат і близькість до роботи важливі для 65% тих, хто шукає оренду, планування і ремонт — для 61%.

Окрему увагу варто звернути на резервне електропостачання: воно важливе для 60% орендарів, тоді як площа житла — лише для 59%. Тобто можливість користуватися електроприладами під час блекаутів для частини шукачів уже важливіша за додаткові квадратні метри.

Решта критеріїв розподілилась так: інфраструктура та поверх — 57%, автономне опалення і наявність укриття — по 54%, близькість до центру міста і парковка — по 41%, вид з вікна — 40%.

Найпопулярнішим варіантом довгострокової оренди лишаються квартири: їх розглядають 90% опитаних. Будинки цікавлять 26% шукачів, таунхауси — лише 5%.

Раніше Politeka повідомляла, соціальне житло в Україні: кому надаватимуть помешкання на пільгових умовах.

Також Politeka повідомляла, житло для військових в Україні: Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення процедури отримання.

Як повідомляла Politeka, житло для ВПО за "єОселею": компенсують 70% внеску та платежі перший рік.