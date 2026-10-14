Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем проходження служби — незалежно від реєстрації місця проживання.

Підтримка військових в Україні продовжує розширюватися — уряд схвалив законопроєкт, який має спростити постановку військовослужбовців на квартирний облік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Документ уже направлено до Верховної Ради для подальшого розгляду. Головна зміна — військові зможуть ставати на облік за місцем проходження служби незалежно від того, де вони зареєстровані чи задекларували місце проживання.

Наразі ситуація інша. Військовослужбовці не мають можливості зареєструвати місце проживання за адресою військової частини, а більшість із них не володіють житлом за місцем служби. Це створює реальні перешкоди для отримання права на житловий облік.

Що зміниться після ухвалення закону

Запропоновані зміни дозволять військовим без додаткових бюрократичних процедур ставати на квартирний облік там, де вони фактично проходять службу. Реєстрація або декларація місця проживання більше не буде визначальним фактором для отримання житлових прав.

В уряді очікують, що нова норма стане важливим кроком у забезпеченні соціальних гарантій для військовослужбовців, які виконують обов'язки в умовах війни та часто не мають власного житла за місцем служби. Як повідомляє видання «Апостроф», про ініціативу оголосив глава уряду.

Що потрібно знати військовим

Наразі законопроєкт лише схвалений урядом і переданий до парламенту — він ще не набув чинності. Після ухвалення та підписання документа військовослужбовці, які проходять службу далеко від місця реєстрації, зможуть ставати на квартирний облік безпосередньо за місцем служби, що значно пришвидшить процедуру отримання житла.

Детальні умови, перелік документів і порядок подання заяв мають визначити вже після остаточного ухвалення закону. Politeka продовжує стежити за проходженням документа у Верховній Раді.

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