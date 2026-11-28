Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов'язаного, якому комісія при ТЦК та СП вдруге відмовила у відстрочці. Чоловік виховує трьох дітей, але військкомат вимагав окремо довести, що падчерка справді на його утриманні.

Чоловік, який виховує трьох дітей, не зміг з першого разу отримати відстрочку від мобілізації. ТЦК відмовив, бо зажадав довести, що одна з дітей, падчерка, справді перебуває на його утриманні. Цю ситуацію розбирав Тернопільський окружний адміністративний суд.

Право на відстрочку батькам трьох і більше неповнолітніх дітей дає п. 4 ч. 1 ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У нормі йдеться про тих, «на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років». Головне тут - слово «утримання», а не сам факт народження дитини.

У цій справі двоє дітей були для чоловіка рідними, а третя - падчерка, донька дружини від попереднього шлюбу. Комісія при ТЦК та СП вирішила, що факт утримання падчерки не доведено, і відмовила у відстрочці вдруге, навіть після того, як чоловік подавав документи.

Суд наголосив: утримання - це не лише біологічне батьківство. Якщо чоловік перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, проживає з нею разом і спільно забезпечує родину, така дитина вважається на його утриманні.

Якими документами підтвердити утримання дітей

Щоб ТЦК не відмовив, краще одразу подати повний пакет, а не тільки свідоцтва про народження:

свідоцтва про народження всіх трьох дітей;

свідоцтво про шлюб, якщо йдеться про падчерку чи пасинка;

довідка про склад сім'ї або про реєстрацію місця проживання;

довідки зі школи чи садочка про навчання дитини;

за потреби - рішення суду про місце проживання дитини.

Додатково підсилять позицію виписки про спільні витрати: оплата комунальних послуг за єдиною адресою, перекази, чеки на дитячі речі.

Що робити, якщо ТЦК уже відмовив

Відмову можна оскаржити. Спершу варто повторно звернутися до ТЦК з повним пакетом документів або до комісії вищого рівня. Якщо це не допоможе, подають позов до окружного адміністративного суду. На звернення до суду є шість місяців з дня, коли чоловік дізнався про порушення свого права.

Дані про себе військовозобов'язаний може оновити через застосунок «Резерв+», однак сама відстрочка оформлюється через ТЦК, куди подають документи. Статус відстрочки в «Резерв+» з'явиться вже після того, як ТЦК ухвалить рішення.

Про випадок повідомила «Судово-юридична газета» з посиланням на матеріали Тернопільського окружного адміністративного суду.