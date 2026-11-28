Володимир Зеленський 26 листопада підписав закон про спрощення адміністрування ПДВ. Для бізнесу поріг позапланових перевірок підвищили до 1 млн грн, а ФОП дозволили самостійно обирати період звітності з ПДВ.

Податкові зміни для ФОП і бізнесу тривають. Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав закон про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

Головна зміна для підприємців: поріг для позапланових перевірок підвищили до 1 млн грн. Тобто податкова тепер не зможе прийти з раптовою перевіркою до бізнесу з меншими оборотами без вагомих на те підстав.

Ще одне нововведення безпосередньо стосується ФОП. Їм дозволили самостійно обирати період звітності з ПДВ. Це прибирає частину бюрократії і дає змогу підлаштувати подання звітів під ритм власної роботи.

Що ще підписав президент

Разом із законом про ПДВ Зеленський повернув до Верховної Ради ще два євроінтеграційні документи. Закон №5052-IX посилює відповідальність за підкуп іноземних посадовців, а закон №5039-IX удосконалює корпоративне управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Що далі для бізнесу

У переліку реформ, які Україна зобов'язалася виконати перед Євросоюзом і МВФ, у податковій сфері лишаються ще два пункти: запровадження ПДВ для ФОП і оподаткування посилок. Тож для підприємців зміни на цьому не завершуються.

Фінансування від ЄС передбачене трьома траншами. Строки, коли надійдуть гроші, залежатимуть від того, наскільки швидко Україна виконає узгоджені умови і просуне реформи. Про це повідомили в апараті Верховної Ради.

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