Верховний Суд відмовив колишньому генерал-лейтенанту податкової міліції, який вимагав від Кабміну окремої постанови про перерахунок пенсій за правилами, встановленими для поліції.

Перерахунок пенсій в Україні знову став темою судового спору на найвищому рівні. Верховний Суд 17 листопада ухвалив остаточну постанову у справі № 320/61304/24 і відмовив колишньому генерал-лейтенанту податкової міліції, який вимагав від Кабміну окремої постанови про перерахунок виплат за правилами, встановленими для поліції.

Позивач вийшов у відставку ще 2014 року й отримує пенсію по інвалідності в розмірі 70% відповідного грошового забезпечення. Через суд він домагався не просто перегляду власних виплат, а зобов'язання уряду ухвалити рішення для цілої категорії пенсіонерів.

Історія тягнеться не один рік. У 2018 році Кабмін постановою № 103 змінив правила перерахунку пенсій колишнім силовикам, переставши враховувати частину надбавок, доплат і премій. Згодом суди ці положення скасували, тож частина пенсіонерів почала вимагати перерахунку з урахуванням додаткових виплат.

У 2021 році законодавство прямо закріпило: під час перерахунку пенсій колишніх працівників податкової міліції враховуються види грошового забезпечення, установлені для поліцейських. Саме на це посилався генерал, вимагаючи від Кабміну окремого нормативного акта про перерахунок за два періоди: з 5 березня 2019 року та з 1 грудня 2021 року.

Чому Верховний Суд став на бік Кабміну

Київський окружний адмінсуд у позові відмовив, а 1 червня 2026 року Шостий апеляційний адмінсуд залишив це рішення без змін. Верховний Суд підтримав обидві попередні інстанції.

Касаційна інстанція нагадала, що порядок перерахунку вже визначений законом. Стаття 63 Закону № 2262-XII встановлює види грошового забезпечення, які враховуються під час перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції та податкової міліції. Додатково процедуру регулюють постанови Кабміну № 45 і № 988, якою визначено розміри грошового забезпечення поліцейських.

Окремий важливий момент: перерахунок пенсій здійснює Пенсійний фонд, а не уряд. Верховний Суд наголосив, що призначення та перерахунок виплат за цим законом належать до компетенції органів Пенсійного фонду, тож позивач обрав не той спосіб судового захисту.

Також суд зазначив, що закон не передбачав обов'язку Кабміну ухвалювати саме таку постанову, а посилання на загальні повноваження уряду недостатньо. Суд не може підміняти процедуру ухвалення нормативних актів, адже це порушувало б конституційний принцип поділу влади.

Що робити колишнім податківцям, які хочуть перерахунок

Якщо колишній працівник податкової міліції вважає, що його пенсію треба перерахувати, звертатися слід не до Кабміну, а до Пенсійного фонду. Саме ПФУ призначає та перераховує пенсії за Законом № 2262-XII.

Для перерахунку потрібна оновлена довідка про грошове забезпечення. Право видавати такі довідки мають відповідні комісії за наявності встановлених законом підстав. Якщо ПФУ відмовить, рішення можна оскаржити в адміністративному суді.

Верховний Суд послався й на власну практику в аналогічних спорах, зокрема на постанови від 19 серпня 2022 року у справі № 160/4933/20 та від 12 вересня 2024 року у справі № 640/28111/20.

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