У грудні продуктовий кошик знову подорожчає: яйця можуть додати в ціні до 10%, а молочна продукція теж зросте. Які продукти зміняться в ціні найбільше.

Подорожчання продуктів в Україні продовжиться і в грудні. Яйця можуть додати в ціні до 10%, а молочна продукція теж дорожчатиме. Такий прогноз наводить видання Delo.ua.

Яйця називають одним із головних драйверів подорожчання продуктового кошика. За попередніми оцінками, у грудні ціна на них може зрости до 10%. Це відчутно, оскільки яйця входять до щоденного раціону більшості родин.

Молочна продукція також дорожчатиме. Ідеться про молоко, масло, сир і сметану - базові позиції, на які в грудні традиційно зростає попит напередодні святкового сезону.

Чого чекати від цін у грудні

Найпомітніше зростання прогнозують саме по яйцях - до 10% за місяць. Молочка додаватиме в ціні поступовіше, однак загалом продуктовий кошик у грудні знову стане дорожчим для покупців у всіх регіонах.

Як купувати вигідніше

Щоб менше відчути подорожчання, варто стежити за акціями у великих мережах і супермаркетах, а також звертати увагу на продукти у дрібній фасуванні. Тоді можна уникнути переплат за зайвий запас, який може зіпсуватися.

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