Через неврожай картоплі в Україні та дефіцит у Європі, імпорт не врятує ринок, а ціни на цей стратегічний продукт взимку помітно зростуть.

Подорожчання продуктів в Україні продовжиться і взимку - цього разу різко може злетіти ціна на картоплю, яку справедливо вважають стратегічним продуктом для українського столу.

Через літню спеку врожай картоплі в західних областях України виявився приблизно на 30% меншим, ніж зазвичай. Ба більше, значна частина зібраних бульб має проблеми з якістю: вони уражені сухою гниллю або просто занадто дрібні.

Чому імпорт не врятує ринок

Розраховувати на значні постачання імпортної картоплі цієї зими не варто. Як розповів директор ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля» Ігор Шкурко, у Європі зібрали найгірший урожай картоплі за останні 30 років.

Через власний дефіцит європейські країни вже законтрактували єгипетську картоплю, збір якої починається у грудні. Тому вільних обсягів для постачання в Україну практично не залишиться. До того ж імпорт ускладнюють високі ціни на європейському ринку, нестача водіїв, логістичні проблеми та подорожчання пального.

На ринку вже сформувалася помітна різниця у вартості залежно від якості. Некондиційну або деформовану картоплю продають приблизно по 3-6 грн за кілограм, тоді як за якісну товарну продукцію просять 8-9 грн/кг. І саме якісної картоплі, за оцінкою експерта, небагато.

Якою буде ціна картоплі взимку

Господарства, які змогли зберегти якісну картоплю та мають сучасні сховища, можуть отримати додатковий прибуток у зимові місяці. За прогнозом Ігоря Шкурка, у лютому вартість картоплі може піднятися до 15-20 грн за кілограм.

Для порівняння: у Чернігівській області якісну картоплю з хорошого врожаю зараз продають гуртовими партіями від 20 тонн по 7-9 грн/кг. Продукція, вирощена на темних ґрунтах без зрошення, має значно гірші показники.

Додатковий ризик для виробників - можливі заморозки, які можуть пошкодити картоплю, що ще залишається в землі. Окрім погоди, господарства стикаються з гострою нестачею працівників: через мобілізацію та виїзд українців за кордон дедалі важче знайти людей для сортування врожаю. Вартість роботи таких працівників уже становить 800-1000 грн на день.

Картоплярство залишається ризикованим бізнесом: приблизно один рік із п'яти приносить прибуток, а два роки можуть завершуватися без фінансового результату або зі збитками.

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