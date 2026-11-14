Річна інфляція в жовтні прискорилася до 11%, а паливо за рік подорожчало одразу на 53,9%. Національний банк України назвав причини зростання цін на пальне, продукти та ліки.

Подорожчання пального в Україні знову набрало обертів, і Нацбанк пояснив, що саме штовхає ціни вгору. У жовтні 2026 року річна інфляція прискорилася до 11% порівняно з 10% у вересні. За місяць споживчі ціни на ринку зросли ще на 1,8%.

Найбільше за рік подорожчало паливо - на 53,9%. Друге місце посіли послуги, які додали в ціні 14,6%. Саме ці дві категорії стали головними драйверами інфляції цієї осені.

Що каже Нацбанк про причини

У регуляторі називають одразу кілька чинників, які тиснуть на ціни. Це подорожчання палива, руйнування складської та логістичної інфраструктури, перебої з електропостачанням і брак працівників.

Ліки дорожчають через збільшення витрат на логістику, електроенергію та оренду складів. На вартість продуктів тиснуть витрати виробників на генератори й транспортування товару.

Окремо зросли ціни на побутову техніку та електроніку. Причина - світовий дефіцит мікросхем пам'яті, який позначається і на українському ринку.

Як повідомляє Національний банк України, за даними якого підготовлено ці розрахунки, у вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, тоді як у серпні зростання становило 0,1%, а в липні - 0,3%.

Що буде з цінами далі

Інфляція в Україні прискорюватиметься до кінця 2026 року, однак уже наступного року має повернутися до поступового зниження. За прогнозом НБУ, наприкінці 2027 року інфляція становитиме 7,3%, а у 2028-му опуститься до 5%.

Це означає, що найближчі місяці залишаються періодом найбільшого цінового тиску, тож помітного полегшення в магазинах та на заправках поки чекати не варто.

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