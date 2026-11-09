Національний банк України погіршив прогноз: за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%. Від наступного року ціновий тиск почне слабшати.

Ціни на продукти в Україні знову зростатимуть, і тепер це підтвердив офіційний прогноз Національного банку. НБУ погіршив очікування щодо інфляції: за підсумками 2026 року вона прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%.

Про це йдеться в опублікованому Нацбанком жовтневому Інфляційному звіті. Регулятор повідомив, що з наступного року ціновий тиск почне слабшати: інфляція знизиться до 7,3% наприкінці 2027 року і до 5% у 2028 році. Водночас економіка повернеться до зростання - реальний ВВП додасть 0,4% у 2027 році та 2,2% у 2028 році.

Прогноз погіршили через кілька чинників: здорожчання пального, посилення російських атак на виробничу, енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року. Лише російські обстріли, за оцінками регулятора, додадуть близько 0,7 відсоткового пункта до річної інфляції.

Що дорожчатиме найближчим часом

У листопаді українців чекає зростання витрат на найнеобхідніше. Здорожчають продукти, ліки, а від початку опалювального сезону зросте оплата комунальних послуг. При цьому доходи практично не зміняться: зростання середньої зарплати майже зупиниться, а виплати пенсіонерам залишаться без змін.

Нацбанк уже відреагував на інфляційний тиск, підвищивши облікову ставку з 16% до 16,5% річних. Новий рівень почав діяти з 30 жовтня 2026 року. Це рішення має підтримати привабливість заощаджень у гривні, посилити стійкість валютного ринку та стримати інфляційні очікування.

Що робити із заощадженнями

На тлі прискорення інфляції НБУ радить звернути увагу на гривневі інструменти, зокрема депозити та ОВДП, дохідність яких реагує на підвищення облікової ставки. У Нацбанку наголошують, що готові й надалі змінювати монетарну політику залежно від ситуації, зокрема від впливу російських атак на ціни та економічну активність.

Повний Інфляційний звіт з усіма розрахунками опубліковано на офіційному сайті Національного банку України.

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