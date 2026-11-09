У 2027 році в Україні можуть змінитися правила нарахування пенсій. Мінсоцполітики працює над реформою, яка передбачає запровадження базової та страхової складових виплат, а серед озвучених пропозицій - мінімальний сукупний розмір пенсії не нижче 6000 гривень.

Пенсійна реформа в Україні знову на слуху - Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності опрацьовує нову модель нарахування виплат, і вже є розрахунки, за якими мінімальний сукупний розмір пенсії може становити не менше 6000 гривень. Втім, те, що звучить як обіцянка, поки лишається лише пропозицією: для запуску нової системи потрібен окремий закон, якого ще не ухвалили.

Про можливість встановити мінімальний рівень пенсійних виплат у 6000 гривень відомство повідомило ще 26 січня 2026 року. Міністр Денис Улютін пояснював тоді, що чинна система створює нерівність між пенсіонерами: люди з подібним стажем і заробітками отримують різні суми лише тому, що вийшли на пенсію в різні роки.

Що передбачає нова модель

За задумом міністерства, майбутня пенсія має складатися з двох частин. Базова виплата - це державна підтримка насамперед для людей, які не змогли накопичити достатнього страхового стажу; її розмір планують прив'язувати до фактичного прожиткового мінімуму та можливостей бюджету. Страхова частина залежатиме від внесків людини - офіційної зарплати та тривалості сплати внесків.

Важливо розуміти: 6000 гривень - це запропонований мінімальний сукупний розмір виплати, а не гарантована сума окремої страхової пенсії. Йдеться про поєднання базової та страхової складових, тож людина з більшими внесками потенційно зможе претендувати на вищу страхову частину, а тих, чиїх внесків бракує для належної пенсії, держава хоче підтримати базовою виплатою.

Кого зміни можуть зачепити найбільше

За оцінками Мінсоцполітики, підвищення може стосуватися приблизно третини нинішніх пенсіонерів. Передусім ідеться про людей, які тривалий час працювали на низькооплачуваних посадах, зокрема у бюджетній сфері. Водночас, як наголошують у відомстві, остаточного механізму поєднання двох складових поки немає, тож самостійно розрахувати майбутню пенсію за новими правилами наразі неможливо.

Під час попередніх обговорень урядовці також пропонували бальну систему розрахунку виплат. Ідея полягає в тому, щоб оцінювати внески людини через співвідношення її заробітку із середньою зарплатою в Україні за відповідний період. Наприклад, працівник із середньою зарплатою міг би отримувати 10 балів за місяць, за вищого заробітку балів нараховували б більше, за нижчого - менше. Утім, ця система досі не стала затвердженим механізмом у межах реформи 2027 року.

Вимоги до стажу, які вже визначені законом

На відміну від пропонованої реформи, вимоги до страхового стажу на 2027 рік уже зафіксовані чинним законодавством. За інформацією Пенсійного фонду України, для виходу на пенсію за віком діятимуть такі умови: у 60 років - не менше 34 років страхового стажу, у 63 роки - від 24 до 34 років, а у 65 років право на пенсію можливе за наявності щонайменше 15 років стажу.

Для порівняння: у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу. Отже, у 2027-му вимога збільшиться ще на один рік. Це підвищення передбачене раніше ухваленим законом і не залежить від того, коли запрацює нова пенсійна реформа.

Коли може запрацювати реформа

24 вересня 2026 року Мінсоцполітики повідомило, що фіналізувало законопроєкт пенсійної реформи у співпраці з партнерами зі Світового банку. Однак станом на 7 листопада офіційного підтвердження ухвалення відповідного закону немає, тому говорити про гарантоване запровадження нової моделі з 1 січня 2027 року зарано. Окремо міністерство пропонує добровільну накопичувальну систему з автоматичним долученням працівників та правом відмовитися від участі, але й цей механізм потребує законодавчого врегулювання.

Що варто зробити вже зараз

Поки триває підготовка реформи, пенсіонерам і тим, хто лише планує вихід на пенсію, варто перевірити свій страховий стаж та відомості про сплачені внески. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: там доступні дані про страховий стаж, електронну трудову книжку та пенсійні документи.

Головне, що варто тримати в голові: пенсійна реформа може змінити порядок розрахунку виплат, але сума 6000 гривень поки залишається пропозицією, тоді як вимога мати 34 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років у 2027-му вже передбачена законом.

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