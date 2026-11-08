Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com. Тиждень з 9 по 15 листопада для Тельців почнеться повільно й спокійно, а завершиться яскравими емоціями - тож варто розподілити сили правильно. Тим часом Politeka публікує й гороскопи для інших знаків зодіаку.

На початку тижня на вас можуть тиснути з усіх боків: хтось вимагатиме швидкого рішення, підпису чи покупки. Астрологи радять не піддаватися цьому поспіху. Перші дні - не час для великих угод і остаточних рішень, краще дозволити собі трохи «змарнувати час» - прогулятися, помітити дрібниці навколо, видихнути.

Робота і фінанси

На початку тижня відкладіть підписання важливих документів, великі покупки та остаточні рішення по роботі - зовнішній тиск буде сильним, але поспішати точно не варто. Середа і четвер пройдуть легше: можна зосередитися на поточних справах без зайвого напруження, а приємні дрібниці (зокрема смачна їжа в компанії колег) додадуть настрою. Ближче до вихідних, у п'ятницю та суботу, можливо, доведеться виступити посередником у суперечці між друзями або колегами по роботі - тут знадобляться дипломатичність і витримка.

Стосунки

Середина тижня сприятлива для теплого спілкування: сумісні обіди чи вечері, прогулянки, невимушені розмови принесуть задоволення. У п'ятницю й суботу стосунки можуть зіткнутися з чужими конфліктами - можливо, саме вам доведеться владнати суперечку між двома близькими людьми. Зате неділя обіцяє бути романтичною: квіти, теплі слова, затишні моменти з коханою людиною - чудовий привід завершити тиждень на піднесеній ноті.

Здоров'я та енергія

На початку тижня дайте собі дозвіл уповільнитися: короткі прогулянки, спостереження за природою, відпочинок без чіткого плану допоможуть відновити сили. Середина тижня пройде легко й приємно, тож користуйтеся моментом для простих радощів. А ось до п'ятниці й суботи варто підійти з запасом енергії - улагодження чужих конфліктів забирає більше сил, ніж здається. Неділю краще провести спокійно і в приємній атмосфері.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть найбільш легкими й приємними днями - вдалий час для смачної їжі, спілкування та дрібних радощів. Неділя обіцяє романтику й теплі емоції, тож саме її варто присвятити близькій людині. А ось п'ятницю і суботу тримайте у фокусі - там може знадобитися ваша мудрість у чужій суперечці.

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