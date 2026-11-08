Мінцифра відзвітувала про підготовку телеком-мереж до зимових знеструмлень: 92% базових станцій тримають до 8 годин на акумуляторах, а домашній інтернет за технологією xPON працює понад три доби без світла.

Мобільний інтернет і зв'язок під час знеструмлень в Україні активніше готують до зими - Міністерство цифрової трансформації підбило підсумки останніх трьох місяців роботи і назвало конкретні цифри стійкості мереж до блекаутів.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, головний фокус цього періоду - саме енергонезалежність зв'язку: щоб абонент лишався на зв'язку навіть тоді, коли зникає електрика на години чи доби.

Скільки тримається мобільний зв'язок без світла

За даними відомства, мобільний зв'язок готують за двома рівнями резервування. Перший рівень - акумулятори: 92% базових станцій по всій країні вже можуть працювати до 8 годин без зовнішнього живлення. Це покриває короткі та планові відключення світла, які зазвичай тривають кілька годин.

Другий рівень - генератори, які рятують під час тривалих блекаутів. Тут показник скромніший, але критично важливий: 70% базових станцій здатні витримати понад три доби безперервної роботи на генераторному живленні. Тобто навіть за повного зникнення електрики в регіоні людина ймовірно матиме голосовий зв'язок у перші дні аварії.

Домашній інтернет без світла - технологія xPON

Для домашнього інтернету Мінцифра продовжує масштабувати технологію xPON (пасивна оптична мережа). Її головна перевага для абонента - обладнання у квартирі споживає мінімум енергії, тому за наявності маленького павербанка чи безперебійника інтернет працює навіть за повної відсутності світла в будинку.

Гарантована автономність мережі за цією технологією - понад 72 години без електроживлення. Це означає, що під час зимових знеструмлень абоненти, підключені до xPON, зможуть залишатися онлайн щонайменше три доби безперервно.

Що ще зробили для надійності

Окремий напрям - захист державних даних. Реєстри перенесли в захищені підземні локації та хмарні сховища, щоб ворожі атаки по енергетиці не обвалили доступ до державних послуг. Це впливає і на звичайного користувача «Дії», адже сервіси мають лишатися доступними навіть під час обстрілів інфраструктури.

За той самий період у «Дії» з'явилося понад 20 нових сервісів, зокрема онлайн-розлучення та Європротокол. Також повністю відкрили всі 43 категорії в Міжнародному реєстрі збитків - це необхідний крок для відшкодування шкоди, завданої Росією.

Як підготуватися до блекауту абоненту

Щоб лишитися на зв'язку під час відключень, варто заздалегідь подбати про автономне живлення власних пристроїв: зарядити павербанки, тримати напоготові роутер, який живиться від USB, та зберегти на телефон номери екстрених служб. Мобільний зв'язок у перші 8 годин після зникнення світла працюватиме на акумуляторах базових станцій, тож головне завдання абонента - забезпечити заряд власного телефона.

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