Курс долара і стан готівкового обігу в Україні знову в центрі уваги - Національний банк назвав найнебезпечніший номінал із точки зору фальшування: це банкнота 500 гривень старого зразка, на яку припадає 61% усіх вилучених підробок.

За даними НБУ, саме стара 500-гривнева купюра стала улюбленою мішенню фальшивомонетників більш ніж на половину всього обсягу вилучених із обігу фальшивок. Решта припадає на інші номінали, зокрема 200 і 1000 гривень, але їхня частка значно менша.

Яку купюру підробляють найчастіше

Йдеться про банкноту 500 гривень так званого старого зразка - тобто ту, що була випущена ще до оновлення дизайну. Вона й досі лишається в обігу нарівні з новими купюрами, однак ступінь її захисту нижчий, ніж у сучасних банкнот, тому підробити її простіше.

Новий дизайн гривні, який Національний банк почав вводити поступово, має додаткові елементи захисту - рельєфні знаки, водяні знаки нового типу, мікротекст. Саме тому підробок нових банкнот набагато менше.

Що робити, якщо в руки потрапила підозріла купюра

Національний банк радить не намагатися розрахуватися підозрілою банкнотою - це карається законом як збут підроблених грошей. Натомість купюру слід віднести в будь-яке відділення банку для експертизи.

Банк безкоштовно проведе дослідження: якщо купюра справжня, але пошкоджена - її обміняють, якщо ж підробка - банкноту вилучать і передадуть правоохоронцям. Гроші вам у такому разі не повернуть.

Як перевірити купюру 500 грн самостійно

На дотик справжня банкнота має характерну рельєфність у місцях портрета і написів. На просвіт видно водяний знак із зображенням видатного діяча та захисну стрічку, яка проходить через усю купюру.

Під час нахилу банкноти оптично-змінний елемент змінює колір, а мікротекст читається лише під лупою. У підробок ці елементи або відсутні, або виконані неякісно - саме їх варто звіряти насамперед.

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