Якщо заборгованість за електроенергію менша за 1664 гривні, витрати на відключення та повторне підключення світла лягають на оператора. Сам борг при цьому не списується.

Борг за світло можуть нарахувати помилково - як перевірити платіжку, тепер важливо знати й нові правила оплати робіт. Українці, чия заборгованість за електроенергію менша за 1664 гривні, звільнені від оплати за відключення та повторне підключення світла. Відповідні зміни запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Правило стосується побутових споживачів, яким припиняють подачу електроенергії через заборгованість. Якщо на момент оформлення попередження сума боргу була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб - тобто 1664 гривні у 2026 році - витрати на відключення та повторне підключення на споживача не покладаються.

При цьому сама заборгованість за спожиту електроенергію не списується. Світло можуть відключити і далі, але борг доведеться погасити. Звільнення стосується лише технічних робіт, які раніше в окремих операторів могли коштувати кілька тисяч гривень.

Скільки коштує відключення і підключення світла

З 1 жовтня 2026 року в Україні діє єдиний механізм розрахунку вартості цих робіт. За оцінкою регулятора, середня гранична вартість однієї дистанційної операції становить близько 170 гривень без ПДВ. Відключення на лічильнику або автоматичному вимикачі - 510 гривень, а на опорі лінії електропередачі - 1020 гривень.

Оператор зобов'язаний обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, якщо є технічна можливість. Після усунення причини відключення та виконання необхідних умов електропостачання мають відновити протягом трьох робочих днів у містах та п'яти - у сільській місцевості.

Кого ще не змусять платити за роботи

Споживач також не повинен оплачувати відключення, якщо воно відбулося з порушенням встановленої процедури. Електропостачальник зобов'язаний попередити про можливе припинення подачі електроенергії не менше ніж за 10 робочих днів. Саме відключення має бути оформлене актом, де зазначаються дата, час, спосіб проведення робіт та інші відомості.

Правило діє й у разі, якщо після відключення за фактичними показаннями лічильника з'ясується, що заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Про це повідомляють у Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Що робити, якщо вимагають оплату за роботи

У разі виникнення спору споживачеві варто перевірити три речі: суму заборгованості на дату попередження, фактичні показання лічильника та дотримання процедури відключення. Саме ці обставини визначають, чи зобов'язаний він компенсувати технічні витрати оператору.

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