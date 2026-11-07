У неділю, 8 листопада, на Землю обрушиться другий за вихідні геомагнітний шторм: вранці індекс Kp сягне 4.7 бала, а ввечері прогнозують головний пік у 5.0 балів. Розповідаємо, коли саме поле буде найнеспокійнішим і як полегшити самопочуття метеозалежним людям.

Магнітна буря на вихідних не дає метеозалежним українцям спокою - після нічного удару з п'ятниці на суботу Землю чекає ще один шторм уже в неділю, 8 листопада. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), саме недільний вечір стане найчутливішим моментом усіх двох днів.

Другий шторм наблизиться в неділю, 8 листопада. Вранці, близько 08:00 за київським часом, індекс Kp знову сягне 4.7 бала - це межа слабкої магнітної бурі рівня G1. У середині дня настане коротка передишка, однак увечері, приблизно о 20:00, прогнозують головний пік вихідних: Kp 5.0 бала.

Нагадаємо, перший удар стихії припав на ніч із п'ятниці на суботу: близько 02:00 індекс Kp досяг 5.0 бала, а вранці суботи, 7 листопада, поле ще трималося на позначках 3.0-4.0 бала, після чого до обіду заспокоїлося до 2.7 бала.

Як бурі позначаться на самопочутті

Рівень G1 - найнижчий за п'ятибальною шкалою NOAA, тож це не той сценарій, коли варто скасовувати плани. Проте метеозалежні люди в пікові години можуть відчути головний біль або відчуття тиску, прискорене серцебиття, дратівливість і порушення концентрації, а також тяжкість засинання ввечері.

Медики наголошують: ці симптоми небезпеки не становлять і минають самі по собі, щойно магнітне поле стабілізується. Тому особливих обмежень для здорових людей немає - поради стосуються насамперед тих, хто гостро реагує на геомагнітні коливання.

Як зустріти бурі без наслідків

Прості правила допоможуть пережити обидва дні спокійніше. Не плануйте важливих справ на ранок суботи та вечір неділі - це пікові години. Починайте дні зі склянки води і пийте регулярно впродовж дня.

Прогулянки краще влаштовувати вдень - тоді магнітне поле найспокійніше, зокрема в неділю в обідню пору. У другій половині дня обмежте каву та міцний чай, особливо в неділю, а лягати спати бажано не пізніше 23:00, щоб заснути до вечірнього піку було легше.

Коли очікувати полегшення

Цикл завершиться в ніч із неділі на понеділок: ближче до опівночі індекс Kp почне спадати, а вже вранці 9 листопада поле стабілізується на позначках нижче 4 балів. Новий тиждень, що починається, обіцяє бути тихим - синоптики не прогнозують нових бур щонайменше до середини листопада.

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