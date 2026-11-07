Офіційне працевлаштування не позбавляє студента виплати по втраті годувальника, але гроші зберігаються лише за двох умов - денна форма навчання і вік до 23 років.

Пенсію при втраті годувальника отримують діти померлого, і офіційна робота не скасовує ці виплати. Пенсійний фонд України роз'яснив, у яких випадках працевлаштування впливає на гроші, а в яких - ні.

Така пенсія належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі, - про це роз'яснили в Пенсійному фонді. Це може бути школа, професійно-технічний заклад або заклад вищої освіти. Право на виплату визначає Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Гроші виплачують до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Тобто є два ключові критерії: денна форма і вік. Якщо студент переходить на заочну або вечірню форму, право на пенсію втрачається.

Для дітей-сиріт правило м'якше: виплата зберігається до 23 років незалежно від того, навчаються вони зараз чи ні. Тут форма навчання не має значення.

Офіційна робота і заробітна плата на право отримувати цю пенсію не впливають. Студент денної форми, якому ще немає 23 років, продовжує отримувати призначену виплату в повному обсязі, навіть якщо працює.

Що робити, якщо студент працевлаштувався

Окремо повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування студента-отримувача не потрібно, адже робота не змінює розмір і факт виплати. Але зміни, що впливають на призначення, - наприклад перехід на заочну форму чи відрахування з закладу - слід повідомити протягом 10 днів.

Якщо приховати таку зміну, пенсію можуть перерахувати, а надміру виплачені гроші доведеться повернути. Тож батькам і опікунам варто стежити за статусом навчання дитини.

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