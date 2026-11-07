У мережі знову ширяться повідомлення про нібито закон, що вимикатиме мобільний зв'язок та інтернет під час повітряних тривог. У Центрі протидії дезінформації РНБО розповіли, що це старий фейк, і пояснили, як він працює.

Тарифи й мобільний зв'язок в Україні залишаються темою маніпуляцій - у мережі знову активізувався старий фейк про те, що під час повітряних тривог нібито вимикатимуть зв'язок та інтернет. Жодних таких рішень або законів влада не ухвалювала.

Про нову хвилю поширення фейку повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Розсилка з'явилася в соціальних мережах і месенджерах, а її зміст наляканий формуванням: користувачів закликають терміново підключити якусь «автономну систему», яку нібито створили уряд разом із мобільними операторами, щоб не залишитися без сповіщень про ракетну загрозу.

Що насправді стоїть за повідомленням

Посилання, які обіцяють «вибір оператора мобільного зв'язку» в таких повідомленнях, ведуть на один і той самий анонімний Telegram-канал. На каналі немає жодної корисної інформації про зв'язок - лише новинна стрічка та реклама. Саме в цьому й полягає мета вкиду.

У Центрі протидії дезінформації пояснили: розрахунок простий - використати страх українців залишитися без інформації про загрози життю, щоб нагнати людей на канал, збільшити його аудиторію, а потім продавати рекламу в цьому каналі. Тобто реального технічного чи законодавчого підґрунтя за фейком немає - лише схема монетизації паніки.

Як розпізнати фейк і захистити себе

Головна ознака такого вкиду - посилання веде не на офіційний сайт держустанови чи оператора, а на анонімний Telegram-канал або сумнівний додаток. Офіційну інформацію про зміни у зв'язку завжди публікують самі оператори на своїх сайтах та державні органи через пресслужби, а не через анонімні канали.

Якщо ви отримали повідомлення про «термінове підключення», «закон про вимкнення зв'язку» чи вимогу клікнути на посилання - не переходьте за ним і не діліться таким повідомленням. Перевіряйте новину на офіційних ресурсах: сайтах мобільних операторів, у застосунку «Дія» або на сторінках ЦПД РНБО. У Центрі нагадують, що жодних рішень про обмеження зв'язку під час тривог в Україні не ухвалювали, і зв'язок під час тривог не відключають.

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