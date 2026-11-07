Діти з родин переселенців, які мешкають у столиці, можуть безкоштовно відпочити в Міжнародному дитячому центрі «Артек». Розповідаємо, які документи зібрати і куди звертатися.

Київ продовжує підтримувати переселенців програмами для різних категорій - тепер безкоштовний відпочинок у «Артеку» доступний і для дітей з родин ВПО, які проживають у столиці.

Про можливість оформити безкоштовну путівку повідомили в Центрі підтримки бахмутян у Києві. Йдеться про Міжнародний дитячий центр «Артек», який працює у Пущі-Водиці.

Хто з дітей ВПО може отримати безкоштовну путівку

Скористатися програмою можуть діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві. Головна умова - дитина протягом 2026 року не повинна була проходити оздоровлення за кошти державного або місцевих бюджетів.

Якщо дитина вже скористалася бюджетною путівкою цього року, повторно отримати безкоштовний відпочинок за цією пропозицією вона не зможе.

Які документи потрібні для оформлення путівки

Щоб подати заявку на безкоштовне оздоровлення, батькам або законним представникам потрібно підготувати три документи: паспорт одного з батьків або законного представника, довідку про взяття на облік ВПО та свідоцтво про народження або ID-картку дитини.

Із цими документами потрібно звернутися до відповідної установи за місцем реєстрації або фактичного проживання як ВПО у Києві.

Де у Києві подати заявку

Місце подання документів залежить від району, у якому зареєстрована родина переселенців. У Дніпровському районі документи приймає відділ молоді та спорту за адресою: Харківське шосе, 4-А.

В інших районах столиці звертатися потрібно до управлінь соціальної та ветеранської політики. Голосіївський район - вул. Юлії Здановської, 5, корпус 3; Дарницький - Харківське шосе, 176-Г; Деснянський - вул. Закревського, 87-Д; Оболонський - вул. Озерна, 18-А; Печерський - вул. Цитадельна, 4/7; Подільський - вул. Ярославська, 31-Б; Святошинський - вул. Гната Юри, 14-Б; Солом'янський - просп. Повітряних Сил, 40; Шевченківський - просп. Берестейський, 5.

У повідомленні Центру підтримки бахмутян не зазначено точних дат заїзду, вікових обмежень та кінцевого терміну прийому заявок - цю інформацію варто уточнити безпосередньо під час звернення.

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