Велика Палата Верховного Суду заборонила підвищувати тариф на теплову енергію та гарячу воду після зміни постачальника. Платіжка не має зростати порівняно з тією, що діяла до 24 лютого 2022 року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні знову в центрі уваги - цього разу через рішення Великої Палати Верховного Суду. Судді постановили, що зміна постачальника тепла не може стати приводом для зростання платіжки.

Велика Палата розглянула справу № 524/10323/24 і винесла постанову, яка захищає споживача від прихованого підвищення цін. Головне питання звучало так: чи поширюється мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію та гарячу воду, якщо новий постачальник застосовує вищий тариф, ніж той, що попередній виконавець застосовував до конкретного споживача до 24 лютого 2022 року.

Що вирішила Велика Палата

Суд наголосив на пріоритеті захисту споживача. Визначальним для застосування мораторію є не те, для якого підприємства встановлено тариф, а те, чи збільшується плата порівняно з тарифом, який попередній постачальник застосовував до конкретного споживача.

Раніше Касаційний господарський суд виходив з іншої логіки: мораторій нібито не поширюється, коли новий постачальник застосовує тариф, установлений для його підприємства та чинний станом на 24 лютого 2022 року, оскільки він нібито не має повноважень самостійно змінювати тарифи.

Велика Палата визнала такий підхід недостатнім, адже він не враховує мету мораторію і фактично допускає збільшення фінансового навантаження на споживача через зміну виконавця послуг. Тобто формальна зміна постачальника не повинна ставати способом обійти заборону на підвищення тарифів.

Що це означає для платіжок

Мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду діє з початку повномасштабної війни. Нова позиція суду означає: навіть якщо у вашому будинку чи місті змінився постачальник тепла, розмір тарифу не може бути вищим за той, що діяв для вашої категорії споживачів до 24 лютого 2022 року.

Ключовий орієнтир - конкретний споживач, а не підприємство-постачальник. Якщо новий виконавець намагається застосувати тариф, що перевищує довоєнний рівень для конкретного домогосподарства, це порушує мораторій, і такі дії можна оскаржити.

Що робити, якщо платіжка зросла після зміни постачальника

Якщо ви помітили, що після зміни постачальника тепла ваш тариф став вищим, ніж до 24 лютого 2022 року, варто: звернутися до постачальника із письмовою вимогою надати обґрунтування тарифу; звірити розмір платежу з тим, що діяв до повномасштабного вторгнення; у разі відмови - звернутися до Держпродспоживслужби або суду, посилаючись на постанову Великої Палати у справі № 524/10323/24.

Постанова Великої Палати датована 9 вересня 2026 року і вже є чинною правовою позицією, на яку можуть спиратися суди у подібних спорах. Раніше Politeka повідомляла, МВФ пропонує підвищити тарифи на газ і світло до 141%.

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