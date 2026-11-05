Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні відклали до завершення воєнного стану. Будь-які зміни в ціноутворенні розглянуть лише після запуску системи адресної підтримки населення.

Тариф на світло для домогосподарств залишиться незмінним щонайменше до завершення воєнного стану - у Міненерго офіційно підтвердили, що підвищувати тарифи на комунальні послуги зараз не планують.

Про це у відомстві заявили, коментуючи майбутню реформу енергетичного сектору та рекомендації Міжнародного валютного фонду. Мораторій на підвищення тарифів для населення залишається чинним, а конкретні зміни в системі оплати комунальних послуг до завершення воєнного стану не передбачені.

Коли уряд розгляне зміну тарифів

Перш ніж торкатися цін на світло і газ, держава має запустити ефективну модель адресної допомоги українцям. Саме створення системи адресної підтримки родин названо першим етапом реформи - і лише після цього можуть розглядатися питання перегляду тарифоутворення.

Уряд уже працює над довгостроковою Дорожньою картою реформування енергетичного сектору. Один із головних напрямів документа - посилення соціального захисту громадян, зокрема вдосконалення механізмів надання субсидій і пільг.

«Єдине вікно» для комунальних рахунків

Разом із міжнародними партнерами планують розробити єдину онлайн-платформу за принципом «єдиного вікна». Вона має об'єднати інформацію про комунальні рахунки та доступну державну допомогу, а сам сервіс інтегрують із державними реєстрами на базі «Дії». Тож українці зможуть в одному місці бачити і свої рахунки, і доступні субсидії чи пільги.

Розробка Дорожньої карти є частиною міжнародних зобов'язань України та процесу інтеграції до європейського енергетичного ринку. Документ передбачатиме не лише зміни у сфері тарифів: серед інших завдань - підвищення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення ринків електроенергії та газу, а також запровадження прозорого корпоративного управління в державних енергокомпаніях.

Що насправді означають рекомендації МВФ

В уряді наголошують, що рекомендації фахівців Міжнародного валютного фонду є пропозиціями для аналізу, а не обов'язковими до негайного виконання рішеннями. У технічному звіті МВФ проаналізовано стан української енергетики та змодельовано кілька сценаріїв можливої зміни системи підтримки населення - розрахунки базуються, зокрема, на структурі споживання домогосподарств за 2021 рік.

Ці сценарії не є зобов'язаннями України щодо підвищення тарифів. Їхня мета - дати державі детальнішу фінансову картину чинної системи підтримки та допомогти оцінити можливі варіанти її реформування.

Що це означає для споживача

Для українців головний практичний висновок простий: найближчим часом платіжки за світло і газ не зміняться. Мораторій діє, а послідовність змін чітко визначена - спочатку запрацює ефективна модель адресної допомоги, і лише після цього може йтися про перегляд тарифоутворення.

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