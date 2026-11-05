Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине отложили до окончания военного положения. Любые изменения в ценообразовании рассмотрят только после запуска системы адресной поддержки населения.

Тариф на свет для домохозяйств останется неизменным как минимум до окончания военного положения - в Минэнерго официально подтвердили, что повышать тарифы на коммунальные услуги сейчас не планируют.

Об этом в ведомстве заявили, комментируя будущую реформу энергетического сектора и рекомендации Международного валютного фонда. Мораторий на повышение тарифов для населения остается действующим, а конкретные изменения в системе оплаты коммунальных услуг до окончания военного положения не предусмотрены.

Когда правительство рассмотрит изменение тарифов

Прежде чем касаться цен на свет и газ, государство должно запустить эффективную модель адресной помощи украинцам. Именно создание системы адресной поддержки семей названо первым этапом реформы - и только после этого могут рассматриваться вопросы пересмотра тарифообразования.

Правительство уже работает над долгосрочной Дорожной картой реформирования энергетического сектора. Одно из главных направлений документа - усиление социальной защиты граждан, в частности совершенствование механизмов предоставления субсидий и льгот.

«Единое окно» для коммунальных счетов

Вместе с международными партнерами планируют разработать единую онлайн-платформу по принципу «единого окна». Она должна объединить информацию о коммунальных счетах и доступной государственной помощи, а сам сервис интегрируют с государственными реестрами на базе «Дии». Так украинцы смогут в одном месте видеть и свои счета, и доступные субсидии или льготы.

Разработка Дорожной карты является частью международных обязательств Украины и процесса интеграции в европейский энергетический рынок. Документ будет предусматривать не только изменения в сфере тарифов: среди других задач - повышение устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление рынков электроэнергии и газа, а также внедрение прозрачного корпоративного управления в государственных энергокомпаниях.

Что на самом деле означают рекомендации МВФ

В правительстве подчеркивают, что рекомендации специалистов Международного валютного фонда являются предложениями для анализа, а не обязательными к немедленному исполнению решениями. В техническом отчете МВФ проанализировано состояние украинской энергетики и смоделировано несколько сценариев возможного изменения системы поддержки населения - расчеты базируются, в частности, на структуре потребления домохозяйств за 2021 год.

Эти сценарии не являются обязательствами Украины относительно повышения тарифов. Их цель - дать государству более детальную финансовую картину действующей системы поддержки и помочь оценить возможные варианты ее реформирования.

Что это означает для потребителя

Для украинцев главный практический вывод прост: в ближайшее время платежки за свет и газ не изменятся. Мораторий действует, а последовательность изменений четко определена - сначала заработает эффективная модель адресной помощи, и только после этого может идти речь о пересмотре тарифообразования.

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