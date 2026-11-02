Оператори оновили спецпропозиції для людей поважного віку - найдешевший пакет стартує від 190 гривень. Розповідаємо, що входить у тарифи та за яких умов їх підключають.

Мобільний інтернет в Україні тепер можна підібрати без переплат за зайві гігабайти. У листопаді «Київстар», Vodafone та lifecell оновили лінійки для пенсіонерів та людей з інвалідністю, тож з'явилися вигідні пакети зі знижками. Найдешевший варіант стартує від 190 гривень, повідомляє видання «Молодий буковинець».

Головне, що треба розуміти: знижені ціни діють не для всіх. Кожен оператор поставив свою вікову межу та умови підключення, тому перед переходом на новий тариф варто уважно перевірити, чи підпадаєте ви або ваші рідні під пропозицію.

Що пропонують оператори і за скільки

Найдешевший пакет підготував lifecell. Тариф «Турбота» коштує 190 гривень за 4 тижні й розрахований на людей, яким виповнилося понад 55 років. У нього входить 20 ГБ інтернету, 1000 хвилин на будь-які номери по Україні та безліміт на номери lifecell. Також можна безкоштовно роздавати трафік іншим пристроям. Якщо ліміти вичерпаються, швидкість впаде до 1 Мбіт/с, а відновити її можна комбінацією *700#. У компанії запевняють, що ціна 190 гривень не зростатиме аж до кінця 2027 року.

Vodafone зрізав ціну на тариф Flexx Go із 350-450 гривень до 200 гривень на місяць у межах акції «POVAGA». Але пропозиція призначена виключно людям від 55 років, які переходять до Vodafone від іншого оператора зі своїм номером через послугу MNP. Для підключення знадобиться паспорт.

«Київстар» пропонує тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривень на місяць. За ці гроші дають 10 ГБ мобільного інтернету (8 із них можна витратити в роумінгу), безліміт усередині мережі, 100 хвилин на номери інших операторів та 100 SMS. Головна перевага - до пакета вже включено домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, а ще можна безкоштовно підключити одну «Суперсилу». Умова та сама: пропозиція діє для людей від 60 років або осіб з інвалідністю.

Як підключити вигідний тариф

Перш ніж переводити батьків або бабусь на дешевший пакет, зверніть увагу на три речі. По-перше, перевірте якість зв'язку на місці: якщо рідні живуть у селі чи на дачі, обирайте не за ціною, а за тим, чия вишка стоїть ближче та чи тримає сигнал під час вимкнень світла.

Друге: порахуйте домашній інтернет. Якщо в оселі вже стоїть кабель від «Київстар», то тариф за 220 гривень може виявитися вигіднішим за дешевші варіанти, бо закриває одразу дві послуги в одному чеку.

І третє - обов'язково візьміть із собою документи. Пільговий пакет не підключать без паспорта чи пенсійного посвідчення. Якщо йдете з батьками до салону зв'язку, візьміть оригінали документів та ідентифікаційний код або перевірте, чи працює застосунок «Дія».

Раніше Politeka повідомляла, Київстар з 4 листопада оновлює тарифи та вводить новий.

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