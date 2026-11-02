Субсидія на дрова покриє до 9 205 грн, а ветеранам з інвалідністю внаслідок війни тверде паливо віддадуть повністю безплатно.

Субсидія на опалення дровами у Пенсійному фонді компенсує частину витрат на тверде паливо - а окремі категорії українців можуть отримати дрова взагалі безкоштовно. Зима традиційно б'є по гаманцю: якщо за централізоване тепло платять поступово щомісяця, то при пічному опаленні доводиться заготовляти поліна заздалегідь, поки попит нижчий, а ціни помірніші. Однак багато хто не знає, що держава готова взяти витрати на себе частково або навіть повністю - головне вчасно оформити допомогу.

Як розповідають у Пенсійному фонді, українські родини можуть оформити субсидію не лише на комунальні послуги, а й на дрова. У такому разі вартість деревини компенсується тільки частково, але навіть це дозволяє заощадити відчутну суму.

Скільки відшкодують за дрова

Розмір допомоги розраховують, виходячи з нормативу 2 тонни на одне домогосподарство. З огляду на граничну ціну 4 602 грн за тонну, максимальна виплата складає 9 205 грн.

Для оформлення субсидії на тверде паливо необхідно подати заяву та декларацію про доходи сім'ї, паспорт і ідентифікаційний код, банківські реквізити у форматі IBAN, а також документ, що підтверджує наявність пічного опалення.

Зимова допомога 19 400 грн

До 30 жовтня українці могли оформити окрему грошову допомогу на зимовий період у розмірі 19 400 грн. Гроші призначені для проходження опалювального сезону, зокрема для заготовки дров. Програму підтримки передбачив уряд для жителів прифронтових територій, однак перелік конкретних громад, на які поширюється допомога, визначається на рівні областей.

Якщо купувати дрова в державних лісництвах за мінімальною ціною, то 19 400 грн можуть повністю покрити вартість деревини на весь сезон - за умови, що будинок невеликий і добре утеплений. Тобто українці, які встигли оформити допомогу, фактично забезпечили себе безкоштовними дровами або істотно скоротили витрати на зиму.

Хто отримає дрова безкоштовно чи зі знижкою

За інформацією ПФУ, державні пільги на придбання дров діють для захисників і захисниць України. Якщо громадянин має інвалідність внаслідок війни, тверде паливо надається повністю безкоштовно - діє 100% знижка.

Також пільги передбачені для інших категорій: учасники бойових дій отримують знижку 75%, учасники війни - 50%, а члени сімей загиблих - теж 50%.

Як оформити допомогу на дрова

Заяву разом із декларацією про доходи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду або через ЦНАП. Строк розгляду - до 10 днів після отримання повного пакета документів. Рішення про призначення виплати надходить поштою або в електронному кабінеті на порталі ПФУ.

Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла, що субсидію на опалення за жовтень українці отримають лише в половинному розмірі.

Також ми розповідали, кому з українців субсидія на опалення може прийти не в повному обсязі - деталі нарахувань читайте в нашому матеріалі.