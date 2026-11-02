У жовтні 2026 року курятина в Україні лишається відносно стабільною, проте окремі види за вересень помітно подорожчали. Найдорожчим лишається філе, а найбільше за місяць додало в ціні стегно.

Ціни на продукти та пальне в Україні продовжують змінюватися, і курятина тут не виняток. Вартість цього м'яса лишається відносно стабільною, хоча окремі види за вересень помітно подорожчали.

Як повідомляє Dilo з посиланням на дані «Мінфіну», актуальна вартість курятини на 29 жовтня виглядає так: філе коштує 199-255 грн за кілограм, стегно - 139-159 грн, гомілка - 79,99-109 грн, а тушка - 117,50 грн за кілограм.

Як змінювалися ціни у вересні

Попри начебто спокійні цифри, за вересень ціни на курятину в середньому зросли на 0,98% порівняно з серпнем. Найбільше подорожчало стегно: середня ціна за місяць становила 140,08 грн/кг, а наприкінці вересня сягнула вже 152,33 грн/кг. Тобто за один місяць стегно додало 23 гривні на кілограмі.

Філе, навпаки, трохи подешевшало. Його середня ціна була близько 232,25 грн/кг: на початку вересня кілограм коштував 238 грн, а в мережах ціна коливалася від 216,52 грн/кг в Auchan до 245,34 грн/кг у Megamarket.

Гомілки за місяць подорожчали лише на 1,50 грн: середня ціна у вересні склала 103,33 грн/кг, а наприкінці місяця - 94,50 грн/кг. У Novus гомілки в середньому коштували 97,17 грн/кг, у Megamarket - 109,48 грн/кг. Тушка за вересень додала 3,50 грн/кг: середньомісячна ціна становила 112,29 грн, а 29 вересня - вже 117,50 грн.

Скільки коштує курятина в супермаркетах

У популярних мережах ціни на курятину різняться помітно. Куряче філе в АТБ продають по 207,89 грн/кг, у Сільпо - по 266,80 грн/кг. Найдешевші гомілки можна знайти в Novus - 79,99 грн/кг. Отже, роздрібна вартість залежить не лише від виду продукції, а й від конкретної мережі.

Що буде з цінами далі

Ракетні удари по розподільчих центрах торгових мереж зруйнували стару систему постачання продуктів. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику і доставляти продукцію напряму в супермаркети, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виробники попереджають, що такі умови можуть призвести до подорожчання продукції, скорочення асортименту і послаблення конкуренції. Як заявив виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, виробники оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки в магазини.

Водночас за 8 місяців 2026 року українські виробники експортували 330,2 тис. тонн м'яса птиці - це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Однак виручка від експорту зменшилася на 2,6% - до 697,9 млн доларів.

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