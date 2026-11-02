Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» діє не завжди рівно рік - реальний термін залежить від тривалості відстрочки або бронювання конкретної людини. У Кабміні пояснили, що робити, коли документ втратив чинність.

Електронні повістки в Резерв+ та військовий облік стають дедалі тісніше пов'язаними з державними реєстрами - тепер у застосунку з'явився виклик для звірки даних, а сформований у ньому військово-обліковий документ, як виявилося, має свій термін дії, який далеко не завжди триває рік.

Електронний військовий квиток, згенерований у «Резерв+», може втратити чинність раніше, ніж спливає стандартний річний термін. Усе залежить від того, на якій підставі людина отримала відстрочку або бронювання, пояснюють у Кабміні з посиланням на постанову уряду №559 від 16 травня 2024 року.

Термін дії електронного документа: чому він може бути коротшим за рік

Згідно з документом, цифровий військово-обліковий документ зберігає юридичну силу щонайбільше один рік з моменту створення. Однак для багатьох користувачів цей термін виявляється значно коротшим - головне обмеження в прив'язці до конкретних підстав відстрочки чи бронювання.

Якщо застосунок сформував документ на стандартні 12 місяців, але затверджена відстрочка людини закінчується раніше, електронний документ втрачає офіційний статус саме в день завершення відстрочки, а не через рік.

Фактично термін дії електронного військового документа - це лише відображення стану в державному реєстрі «Оберег», а не самостійна гарантія. Тому фахівці радять регулярно перевіряти застосунок, а не покладатися на раніше згенерований документ: якщо реальний статус змінився, старий документ формально вже не має юридичної сили, навіть якщо рік з моменту створення ще не сплив.

Як оновити електронний документ після закінчення терміну

Коли термін дії документа минув, користувачу слід заново сформувати його в особистому кабінеті застосунку. Нова виписка складається на основі актуальних відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів на момент запиту. Можливі три основні сценарії оновлення:

якщо підприємство продовжило бронювання, статус автоматично підтягнеться у свіжий документ;

якщо людина продовжила відстрочку на законних підставах, відмітка про це також з'явиться в новому документі;

якщо підстави для відстрочки або бронювання більше не діють, згенерований документ зафіксує поточний статус особи без відповідних відміток.

Окремо варто пам'ятати про паперові копії. Роздруківки електронних військових документів із «Резерв+» заборонено викидати після оновлення даних працівника: за законом така копія прирівнюється до оригіналу, тож підприємства повинні підшивати навіть застарілі витяги до особистих справ і зберігати їх не менше трьох років.

Чому дані в реєстрі важливіші за сам документ

У розбіжностях між паперовим та електронним військовим квитком пріоритет має не носій, а саме реєстр «Оберег», з яким звіряють дані представники ТЦК та СП під час перевірки. Це означає, що навіть бездоганний на вигляд документ не врятує, якщо в реєстрі зафіксований інший статус.

Також через «Резерв+» можна оновити персональні дані в реєстрі «Оберег» - адресу, номер телефону або електронну пошту, якщо застосунок показує статус «Потребує уточнення» або повідомлення про помилку.

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