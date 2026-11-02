Электронный военно-учетный документ в «Резерв+» действует не всегда ровно год - реальный срок зависит от продолжительности отсрочки или бронирования конкретного человека. В Кабмине объяснили, что делать, когда документ потерял силу.

Электронные повестки в Резерв+ и воинский учет становятся все теснее связанными с государственными реестрами - теперь в приложении появился вызов для сверки данных, а сформированный в нем военно-учетный документ, как оказалось, имеет свой срок действия, который далеко не всегда длится год.

Электронный военный билет, сгенерированный в «Резерв+», может потерять силу раньше, чем истечет стандартный годовой срок. Все зависит от того, на каком основании человек получил отсрочку или бронирование, объясняют в Кабмине со ссылкой на постановление правительства №559 от 16 мая 2024 года.

Срок действия электронного документа: почему он может быть короче года

Согласно документу, цифровой военно-учетный документ сохраняет юридическую силу максимум один год с момента создания. Однако для многих пользователей этот срок оказывается значительно короче - главное ограничение в привязке к конкретным основаниям отсрочки или бронирования.

Если приложение сформировало документ на стандартные 12 месяцев, но утвержденная отсрочка человека заканчивается раньше, электронный документ теряет официальный статус именно в день завершения отсрочки, а не через год.

Фактически срок действия электронного военного документа - это лишь отражение состояния в государственном реестре «Оберег», а не самостоятельная гарантия. Поэтому специалисты советуют регулярно проверять приложение, а не полагаться на ранее сгенерированный документ: если реальный статус изменился, старый документ формально уже не имеет юридической силы, даже если год с момента создания еще не истек.

Как обновить электронный документ после окончания срока

Когда срок действия документа истек, пользователю следует заново сформировать его в личном кабинете приложения. Новая выписка составляется на основе актуальных сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на момент запроса. Возможны три основных сценария обновления:

если предприятие продлило бронирование, статус автоматически подтянется в свежий документ;

если человек продлил отсрочку на законных основаниях, отметка об этом также появится в новом документе;

если основания для отсрочки или бронирования больше не действуют, сгенерированный документ зафиксирует текущий статус лица без соответствующих отметок.

Отдельно стоит помнить о бумажных копиях. Распечатки электронных военных документов из «Резерв+» запрещено выбрасывать после обновления данных работника: по закону такая копия приравнивается к оригиналу, поэтому предприятия должны подшивать даже устаревшие выписки в личные дела и хранить их не менее трех лет.

Почему данные в реестре важнее самого документа

В расхождениях между бумажным и электронным военным билетом приоритет имеет не носитель, а именно реестр «Оберег», с которым сверяют данные представители ТЦК и СП во время проверки. Это означает, что даже безупречный на вид документ не спасет, если в реестре зафиксирован другой статус.

Также через «Резерв+» можно обновить персональные данные в реестре «Оберег» - адрес, номер телефона или электронную почту, если приложение показывает статус «Требует уточнения» или сообщение об ошибке.

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