В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16192 об уголовной ответственности за незаконные посреднические услуги в сфере недвижимости. Рассказываем, как это может повлиять на покупку и аренду жилья.

Аренда квартир в Киеве подешевела за год, а теперь на рынке жилья готовят новые правила - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16192, который вводит уголовную ответственность за незаконное оказание посреднических услуг в сфере недвижимости. Документ может изменить правила работы риелторов, а покупателям, продавцам и арендаторам жилья стоит знать, как защитить себя от необоснованных требований оплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Законопроект №16192 зарегистрировали 28 октября 2026 года. Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины в части незаконной деятельности по оказанию посреднических услуг в сфере недвижимости.

Что предлагают изменить для риелторов

Документ касается работы посредников на рынке жилья. По состоянию на 29 октября законопроект находится на начальном этапе рассмотрения, поэтому новые правила еще не действуют. Сам факт регистрации не означает, что риелторов уже могут наказывать по новым нормам - конкретные основания для уголовной ответственности и возможные санкции нужно сверять с полным текстом документа.

При продаже, покупке или аренде жилья посредник может помогать искать клиентов, организовывать просмотры и сопровождать заключение сделок. Однако до начала сотрудничества важно выяснить, какие именно услуги он будет предоставлять и сколько они будут стоить.

Может ли риелтор требовать деньги без договора

Отсутствие письменного договора само по себе не означает, что риелтор ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать оплату. В случае спора могут учитываться договоренности сторон, доказательства оказания услуг и другие обстоятельства. Чтобы избежать недоразумений, стоит зафиксировать условия сотрудничества письменно: перечень услуг, размер комиссии, порядок расчетов и момент, когда возникает обязанность оплатить работу.

Как не потерять деньги при сотрудничестве с риелтором

Владельцам жилья, покупателям и арендаторам стоит соблюдать несколько правил, которые снижают риск финансовых споров:

Уточните размер комиссии. До начала работы выясните, кто должен платить за услуги - продавец, покупатель, арендодатель или арендатор.

Зафиксируйте договоренности письменно. Укажите, что именно должен сделать риелтор, сколько будет стоить его работа и на каких условиях платить.

Не соглашайтесь на непонятные платежи. Если посредник требует дополнительные деньги, попросите объяснить, за какую услугу начислена сумма.

Сохраняйте переписку и квитанции. Сообщения, платежные документы и другие подтверждения помогут доказать обстоятельства договоренности в случае конфликта.

Проверяйте документы на недвижимость. Перед заключением сделки убедитесь, что продавец имеет право распоряжаться жильем, а сведения об объекте совпадают с данными государственных реестров.

Если риелтор требует оплату, на которую клиент не соглашался, не стоит спешить с переводом средств. Сначала проверьте условия договоренности и попросите обосновать требование.

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