У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16192 про кримінальну відповідальність за незаконні посередницькі послуги у сфері нерухомості. Розповідаємо, як це може вплинути на купівлю та оренду житла.

Оренда квартир у Києві подешевшала за рік, а тепер на ринку житла готують нові правила - у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16192, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконне надання посередницьких послуг у сфері нерухомості. Документ може змінити правила роботи рієлторів, а покупцям, продавцям і орендарям житла варто знати, як захистити себе від необґрунтованих вимог оплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

Законопроєкт №16192 зареєстрували 28 жовтня 2026 року. Він передбачає зміни до Кримінального кодексу України в частині незаконної діяльності з надання посередницьких послуг у сфері нерухомості.

Що пропонують змінити для рієлторів

Документ стосується роботи посередників на ринку житла. Станом на 29 жовтня законопроєкт перебуває на початковому етапі розгляду, тож нові правила ще не діють. Сам факт реєстрації не означає, що рієлторів уже можуть карати за новими нормами - конкретні підстави для кримінальної відповідальності та можливі санкції треба звіряти з повним текстом документа.

Під час продажу, купівлі чи оренди житла посередник може допомагати шукати клієнтів, організовувати перегляди та супроводжувати укладення угод. Однак до початку співпраці важливо з'ясувати, які саме послуги він надаватиме і скільки вони коштуватимуть.

Чи може рієлтор вимагати гроші без договору

Відсутність письмового договору сама по собі не означає, що рієлтор за жодних обставин не має права вимагати оплату. У разі спору можуть враховуватися домовленості сторін, докази надання послуг та інші обставини. Щоб уникнути непорозумінь, варто зафіксувати умови співпраці письмово: перелік послуг, розмір комісії, порядок розрахунків і момент, коли виникає обов'язок оплатити роботу.

Як не втратити гроші при співпраці з рієлтором

Власникам житла, покупцям і орендарям варто дотримуватися кількох правил, які знижують ризик фінансових суперечок:

Уточніть розмір комісії. До початку роботи з'ясуйте, хто має платити за послуги - продавець, покупець, орендодавець чи орендар.

Зафіксуйте домовленості письмово. Вкажіть, що саме має зробити рієлтор, скільки коштуватиме його робота і на яких умовах платити.

Не погоджуйтеся на незрозумілі платежі. Якщо посередник вимагає додаткові гроші, попросіть пояснити, за яку послугу нарахована сума.

Зберігайте переписку і квитанції. Повідомлення, платіжні документи та інші підтвердження допоможуть довести обставини домовленості в разі конфлікту.

Перевіряйте документи на нерухомість. Перед укладенням угоди переконайтеся, що продавець має право розпоряджатися житлом, а відомості про об'єкт збігаються з даними державних реєстрів.

Якщо рієлтор вимагає оплату, на яку клієнт не погоджувався, не варто поспішати з переказом коштів. Спочатку перевірте умови домовленості та попросіть обґрунтувати вимогу.

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