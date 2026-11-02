Астрологи розповіли, які дні цього тижня стануть переламними для кожного знака зодіаку — і на чому варто зосередитися, щоб використати їх на свою користь.

Тиждень з 2 по 8 листопада для більшості знаків зодіаку розділиться на дві частини: перша половина принесе легку розгубленість чи зайву мрійливість, а справжній поворот стане помітним у середу і четвер, коли ситуація проясниться і зʼявиться більше ясності й енергії. Вихідні ж для багатьох будуть повʼязані зі стосунками, теплом і приємними емоціями. Детальний прогноз по кожному знаку оприлюднило видання Horoscope.com, і ми переказуємо його головні акценти.

Овен

Понеділок і вівторок можуть здаватися хаотичними — ніби всі дорожні знаки переплуталися, і важко зрозуміти, куди рухатись. Не варто нервувати: просто перемкніть увагу на людей поруч. Уже до середи ситуація впорядкується, повернеться відчуття контролю й нові можливості. Четвер принесе низку приємних пригод одна за одною. У пʼятницю на шляху зʼявляться невеликі перешкоди, але вони радше нагадуватимуть прогулянку пагорбами — навіть приємну. У неділю найбільше враження справить не краєвид, а чиясь щира усмішка.

Телець

На початку тижня, в понеділок і вівторок, думки Тельців линутимуть у майбутнє: яким буде ваше життя, кар'єра, стосунки. Варто обговорити ці роздуми з другом — так легше розставити пріоритети. Середа і четвер пройдуть під знаком темпу: варто визначитися, чи ви поспішаєте, чи навпаки гальмуєте там, де пора діяти. Пʼятниця подарує спокій і бажання щирого спілкування — раптом теперішнє стане цікавішим за будь-які плани. На вихідних гарний час для покупок, особливо тих, що давно відкладали.

Близнюки

Перша половина тижня для Близнюків відчуватиметься трохи туманною: кар'єрні амбіції є, а чіткого плану дій поки немає. Не намагайтеся форсувати розмови в понеділок-вівторок — відкладіть їх до середи, коли друзі охоче дадуть пораду і допоможуть побачити ситуацію ясніше. Четвер теж вдалий для обговорень. А от пʼятниця і субота вимагатимуть максимальної зосередженості — доведеться тримати в голові кілька справ одночасно, і це вам точно під силу. Неділя принесе легкий флірт, який підніме настрій, мов повітряна кулька.

Рак

Понеділок і вівторок варто присвятити новому досвіду — несподівані ситуації допоможуть краще зрозуміти себе, тож не бійтеся експериментів. Середа і четвер — дні роздумів і підвищеної чутливості: намагайтеся спершу думати, а вже потім говорити, і не сприймайте все на свій рахунок. Пʼятниця і субота обіцяють приємну атмосферу — можливо, зустріч чи вечерю, де ви зможете показати найкращі якості й зачарувати співрозмовників. Неділя ж буде насиченою й активною — встигнути потрібно буде чимало, тож розплануйте день заздалегідь.

Лев

На початку тижня варто бути уважнішими з покупками, особливо онлайн, — не поспішайте вводити дані картки, доки не перевірите все двічі. Вівторок додасть ще один доказ того, що нова техніка не завжди вирішує реальні проблеми. Середа і четвер подарують відчуття, ніби ви знову сіли за парту — багато нового й корисного, навіть звичні речі навчать чогось. У пʼятницю і суботу пошук відповідей щодо кар'єри може зайти в глухий кут, не засмучуйтесь. Натомість недільна зустріч із друзями розставить усе по місцях і поверне спокій.

Діва

Понеділок і вівторок — чудовий час навести лад удома: розбір завалів принесе не лише порядок, а й внутрішній спокій. Втім, не намагайтеся так само \"організувати\" життя інших людей — дозвольте їм самим вирішувати, що для них важливо. Середа і четвер підійдуть, щоб витрачати енергію лише на справді значущі справи. На вихідних у фокусі — сумісність із близькою людиною: заплановане побачення чи зустріч із другом переросте у глибоку, щиру розмову, яка зблизить вас ще сильніше.

Терези

Понеділок і вівторок покажуть, наскільки гармонійно ви з партнером чи близькою людиною доповнюєте одне одного — немов злагоджений дует. Середа і четвер теж пройдуть під знаком стосунків, причому не лише романтичних, а й робочих та навіть спортивних. Пʼятниця буде особливою — приємні моменти переплетуться з легкою тривогою щодо одного з партнерств, яке дало тріщину. Але не хвилюйтеся: субота поверне гармонію, а неділя подарує справжню легкість і піднесений настрій.

Скорпіон

На початку тижня Скорпіони відчують себе на чолі компанії однодумців — приємно вести за собою й ухвалювати рішення. Але є і власні цілі, не повʼязані з компанією. Коли в середу чи четвер виникне конфлікт інтересів, спробуйте свідомо підтримати чийсь план — це буде невеликою жертвою, зате звільнить від зайвої відповідальності. Пʼятниця і субота вимагатимуть ще більше компромісів, зате неділя подарує довгоочікувану самостійність. Головне — тримайтеся подалі від зайвих ризиків і суперечок.

Стрілець

Понеділок може здаватися днем, коли все йде не так, попри правильні дії — результату немає, і це дратує. У вівторок ситуація повториться, але не варто перейматися. Середа і четвер усе змінять: завдання, які раніше здавалися нездійсненними, раптом вирішуватимуться легко й швидко. У пʼятницю і суботу тримайте телефон напохваті й будьте готові допомогти тим, хто звернеться по підтримку. А ось неділю варто присвятити повному відпочинку — вимкніть зв'язок і дозвольте собі просто розслабитися.

Козеріг

Перша половина тижня сприятлива для творчості й затишних змін удома — навіть невелика перестановка чи нові деталі інтер'єру піднімуть настрій. У другій половині тижня творчої енергії поменшає: натомість зростуть обов'язки — рідні та колеги проситимуть підтримки, і важливо не відмовляти. Пʼятниця і субота несподівано повернуть натхнення — можливість займатися улюбленою справою викличе справжнє захоплення. У неділю творчість набуде більш інтелектуального, продуманого характеру.

Водолій

На початку тижня варто уважніше стежити за бюджетом — зайвих витрат краще уникати, навіть якщо доведеться трохи скромніше харчуватися. Вже середа покаже, що в простих речах теж є задоволення. Четвер принесе цікаві ідеї та бажання допомагати іншим, а пʼятниця і субота подарують справжній прорив у стосунках із родиною — ви зрозумієте близьких краще, ніж будь-коли. Неділя ж буде наповнена теплом і любовʼю — чудовий привід провести час із тими, хто дорогий.

Риби

Риби відчують себе найщасливішими, коли допомагатимуть іншим і підтримуватимуть тих, хто сумує, — на початку тижня саме ця роль вам вдасться найкраще. Середа і четвер принесуть загадки та головоломки, частину з яких ви самі собі й створите. Пʼятниця буде присвячена турботі про себе — дозвольте собі трохи ніжності й відпочинку. У суботу напишіть комусь теплого листа, а в неділю насолодіться мистецтвом — віршами, музикою чи улюбленим фільмом.