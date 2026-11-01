У жовтні закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні зросли ще в середньому на 1 гривню за кілограм через дефіцит пропозиції та втрату виробничих потужностей унаслідок війни.

Подорожчання квартир в Україні на тлі загального зростання цін стало помітним трендом цієї осені, і тепер до переліку продуктів, що дорожчають, додалося молоко. У жовтні закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні знову пішли вгору, і, за даними Асоціації виробників молока (АВМ), у середньому кілограм сировини подорожчав ще на 1 гривню відносно вересня.

Головна причина зростання цін - нестача пропозиції на ринку. Аналітики АВМ пояснюють: дефіцит сировини став одним із чинників подорожчання ще у вересні, а в жовтні ця тенденція лише прискорилася. Негативно на молочну галузь впливає і війна, через яку країна втрачає виробничі потужності.

Скільки коштує молоко-сировина по ґатунках

У жовтні закупівельні ціни встановилися на таких рівнях. Молоко екстра ґатунку в середньому коштує 16,60 грн/кг без ПДВ - це на 1,00 грн більше, ніж у вересні. Вищий ґатунок подорожчав на 75 копійок і тепер коштує 16,20 грн/кг без ПДВ, а перший ґатунок додав одразу 95 копійок і сягнув 15,65 грн/кг без ПДВ.

Середньозважена ціна трьох ґатунків становила 16,40 грн/кг без ПДВ, що на 1,00 грн більше проти попереднього місяця. Цікаво, що порівняно з жовтнем 2025 року молоко навіть подешевшало на 70 копійок, тож річне порівняння поки залишається на користь споживача.

Чому зростає ціна: війна і поголів'я

Втрата виробничих потужностей - прямий наслідок бойових дій. Поголів'я корів переміщують у безпечніші регіони, частину тварин вимушено забивають, а деякі гинуть унаслідок обстрілів. Це скорочує обсяги надоїв і ще більше обмежує пропозицію, підштовхуючи закупівельні ціни догори.

При цьому попит на сировину залишається високим як з боку внутрішніх переробників, так і через активізацію експорту. Ще на початку жовтня молоко-сировина подорожчало в середньому на 90 копійок, тож динаміка руху цін упродовж місяця залишається стабільно висхідною.

Що це означає для споживача

Зростання закупівельних цін на молоко-сировину зазвичай із затримкою переноситься на полиці магазинів, тож у листопаді варто очікувати корекції цін на молоко, сир, масло та інші молочні продукти. У жовтні, за даними моніторингів, уже помітно подорожчали молоко, яйця та м'ясо, а також спостерігався високий попит на гречку.

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