Загального підвищення пенсій у листопаді не буде, але окремі пенсіонери отримають автоматичні вікові надбавки до 570 грн. Тарифи на газ та світло для населення лишаються незмінними.

Тарифи в Україні з 1 листопада переглянуть не всі - водночас для частини пенсіонерів держава автоматично нарахує вікові доплати. Окремо про опалювальний сезон нагадали у Пенсійному фонді: подати заяву на житлову субсидію можна до кінця листопада.

Загального підвищення пенсій у листопаді 2026 року не передбачено. Натомість пенсіонери й надалі отримуватимуть щомісячні вікові надбавки - залежно від того, скільки їм повних років.

Кому і на скільки зросте пенсія

Розмір автоматичної доплати залежить від віку. Пенсіонерам від 70 до 74 років нараховують 300 грн, від 75 до 79 років - 456 грн, а людям, яким виповнилося 80 років, додають 570 грн щомісяця.

Надбавку зараховують без додаткових звернень до Пенсійного фонду - перерахунок виконують автоматично. Важлива умова: загальний розмір пенсії разом із надбавкою не має перевищувати 10 340,35 грн.

Які тарифи лишилися без змін

У листопаді вартість газу та електроенергії для побутових споживачів залишається на попередньому рівні. Кубометр газу за річним тарифом «Фіксований» коштує 7,96 грн, і ця ціна діє до 30 квітня 2027 року.

Електроенергія для більшості українців коштує 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням діє пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год у межах споживання до 2000 кВт·год на місяць; усе, що понад цей обсяг, оплачується за базовим тарифом.

Що треба встигнути оформити

Заяви на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон приймають до 30 листопада 2026 року. Більшості домогосподарств перерахунок роблять автоматично, але повторно подавати заяву й декларацію потрібно у разі зміни складу сім'ї чи майнового стану.

Попри незмінну вартість енергоносія, суми в платіжках можуть зрости через збільшення споживання в опалювальний сезон. Тому тим, хто планує субсидію, варто не відкладати оформлення на останній день.

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