«єЯсла» дає 8 000 грн на місяць матері чи іншому законному представнику дитини віком від одного до трьох років, який вийшов на роботу на повний робочий день. На дитину з інвалідністю виплата становить 12 000 грн.

Грошова допомога на дітей в Україні поповнилася новою програмою - «єЯсла» виплачує 8 000 грн на місяць батькам дітей віком від одного до трьох років, які вийшли на роботу на повний робочий день.

Про умови програми розповіло фінансове видання Concord Fintech. Виплату запровадив Закон №4681-IX, а порядок призначення визначає постанова Кабміну №1805 від 31 грудня 2025 року. Для дитини з інвалідністю сума більша - застосовують коефіцієнт 1,5, тож щомісяця нараховують 12 000 грн.

Хто має право на «єЯсла»

Ключова умова - заявник фактично доглядав дитину до року, а потім вийшов на роботу на повний робочий день. Неповний день, робота на пів ставки чи за цивільно-правовим договором права на виплату не дають, а дистанційна або надомна робота підходить, якщо її оформлено як повну зайнятість.

Отримувачем може бути мати або інший законний представник - батько чи опікун, але не прийомні батьки та батьки-вихователі. Дитина має досягти одного року й іще не досягти трьох, не перебувати на повному державному утриманні, а батьків не позбавлено батьківських прав. Повну зайнятість Пенсійний фонд перевіряє за реєстром застрахованих осіб, тож паперові довідки потрібні лише за відсутності там відомостей.

Розміри виплат і гроші за минулі місяці

Базовий розмір у 2026 році - 8 000 грн на кожну дитину віком від одного до трьох років, і він не залежить від доходу родини чи розміру зарплати заявника. Для дитини з інвалідністю виплачують 12 000 грн. Якщо заяву подано протягом шести місяців з дня виникнення права, допомогу нараховують за всі пропущені місяці одним платежем, але не раніше ніж за січень 2026 року.

Якщо звернутися пізніше, виплату призначать лише з місяця подання заяви - тож кожен пропущений місяць означає втрату 8 000 або 12 000 грн. Програма фактично продовжує допомогу по догляду 7 000 грн, яку сім'я отримує до року, і «єЯсла» платять по місяць досягнення дитиною трьох років включно.

Як оформити виплату

Заяву можна подати через портал «Дія» (послуга працює в тестовому режимі), у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП, а в громадах без ЦНАПу - через уповноважену посадову особу місцевої ради чи військової адміністрації.

Відкрийте спецрахунок «Дія.Картка» в застосунку уповноваженого банку або оберіть рахунок в Ощадбанку.

Отримайте в роботодавця копію чи витяг з наказу про прийняття на роботу або вихід з відпустки, де зазначено повний робочий час.

Підготуйте свідоцтво про народження дитини, паспорт і РНОКПП; для опікуна - рішення про опіку.

Подайте заяву і стежте за рішенням та першим зарахуванням коштів.

Наказ роботодавця має прямо містити умову про повний робочий час, інакше потрібна довідка з місця роботи з реквізитами роботодавця, посадою, умовою про повний робочий час і датою початку роботи. Документів про влаштування дитини до садка чи договору з нянею не вимагають.

На що можна витратити гроші

Кошти надходять на спеціальний рахунок, з якого можна розраховуватися лише безготівково - зняти готівку чи переказати на іншу картку не вийде. Садок можна оплатити, якщо заклад приймає картки з кодом послуг догляду за дітьми, а няню - якщо вона офіційно зареєстрована як ФОП з відповідним КВЕД і приймає оплату через термінал чи платіжне посилання.

Після змін, внесених постановою Кабміну №617 від 15 травня 2026 року, перелік дозволених покупок розширили. Окрім послуг догляду, освіти та спортивних секцій, тепер можна купувати продукти, дитячий одяг і взуття, іграшки, книжки та канцтовари, а також оплачувати аптеки, лікарів, оптику й навіть квитки до зоопарків, музеїв і дитячих розважальних центрів. Обмеження у 90 днів на використання коштів скасували, тож гроші можна накопичувати без строку.

Коли виплату зупиняють

Виплату припиняють з місяця, що настає після відповідної події: звільнення або перехід на неповний робочий час, позбавлення батьківських прав тощо. У разі закриття спецрахунку невикористаний залишок повертають Пенсійному фонду.

«єЯсла» можна поєднувати з іншими виплатами - «Муніципальною нянею» (до 8 580 грн на місяць), допомогою ВПО на дитину 3 000 грн або допомогою одиноким матерям. Деталі варто уточнити на гарячій лінії ПФУ за номером 0 800 503 753.

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