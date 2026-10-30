Спеціалістам із кіберзахисту в місцевих радах готують доплату до 50% окладу з 2027 року.

Надбавки українцям переглядають по всій країні, і цього разу доплату готують для тих, хто захищає державні дані. Міністерство економіки підготувало проект урядової постанови, яка дозволяє керівникам органів місцевого самоврядування виплачувати спеціалістам з кібербезпеки надбавку до 50% до посадового окладу. Нові норми мають запрацювати вже з 1 січня 2027 року, а конкретний відсоток доплати для кожного працівника визначатиме керівник відповідної ради.

Причина проста: цифровізація місцевих рад і постійні ворожі атаки на муніципальні реєстри вимагають утримання кваліфікованих кадрів на державній службі. Без фінансового стимулу таких фахівців переманюють у приватний сектор, де зарплати суттєво вищі.

Кому саме призначать доплату

Право на надбавку матимуть працівники, які фактично забезпечують два напрями роботи. Перший - захист інформаційно-комунікаційних систем установи від зовнішніх загроз, тобто безпосередньо кіберзахист. Другий - реалізація заходів із протидії цифровим ризикам.

Конкретний відсоток доплати визначатиме керівник відповідного органу місцевого самоврядування. Верхня межа - 50% до окладу, але скільки саме доплатити конкретному працівнику, вирішуватимуть індивідуально, виходячи з обсягу обов'язків.

Що перевірятимуть перед призначенням доплати

Перед тим як встановити надбавку, керівництво змушене ретельно перевірити документальну базу. Зокрема, чи прописані у посадовій інструкції працівника функції захисту даних і чи є кіберзахист його безпосереднім службовим обов'язком, а не епізодичною задачею.

Це важливо, щоб уникнути ситуацій, коли доплату отримують ті, хто до захисту інформації має лише побічний стосунок. Фактично надбавка стане доплатою за конкретну, зафіксовану в документах функцію.

Звідки візьмуть гроші і коли запрацює механізм

Проект постанови не передбачає додаткового фінансування з державного бюджету. Виплати здійснюватимуть виключно в межах вже затвердженого фонду оплати праці місцевої ради - тобто перерозподілом наявних коштів, а не новими вливаннями з казни.

Якщо уряд ухвалить документ, оновлені норми нарахування зарплат набудуть чинності з 1 січня 2027 року. До цього часу проект має пройти погодження і бути затверджений Кабінетом міністрів.

Приклад розрахунку, щоб було зрозуміло

Для наочності: якщо спеціаліст отримує оклад у 40 000 гривень, надбавка 50% означатиме додаткові 20 000 гривень щомісяця. Максимальний відсоток застосовуватимуть, імовірно, до працівників із найбільшим навантаженням із кіберзахисту, а менші відсотки - тим, чия частка таких обов'язків скромніша.

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