Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 31 жовтня по 6 листопада показує похолодання в кінці тижня: температура вдень опуститься з +10° до +5°, а опади можливі на початку і в кінці періоду.

попередній прогноз погоди для Київщини вже попереджав про похолодання, і новий тиждень із 31 жовтня по 6 листопада підтверджує цю тенденцію: температура вдень поступово знижуватиметься з +10° до +5°, а наприкінці періоду область накриють короткочасні опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться у межах від +5° до +10°, а нічні — від +3° до +7°.

У суботу, 31 жовтня, у Київській області очікується +10° вдень і +7° вночі, небо буде хмарним з проясненнями, а синоптики не виключають опадів.

У неділю, 1 листопада, повітря прогріється до +9° вдень, вночі ж похолодає до +6°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, стовпчики термометрів вдень утримаються на позначці +9°, уночі опустяться до +7°, хмарність мінлива з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, температура вдень залишиться на рівні +9°, вночі — +7°, небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, повітря вдень прогріється лише до +7°, вночі похолодає до +5°, хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 5 листопада, очікується найхолодніший день тижня — вдень +5°, вночі +3°, хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, температура дещо підніметься — вдень до +6°, вночі до +3°, небо хмарне з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 31 жовтня, коли повітря прогріється до +10°, а найпрохолоднішим — четвер, 5 листопада, з максимумом лише +5°. Перепад температур за тиждень сягне 5°. Опади можливі двічі — у суботу, 31 жовтня, та в п’ятницю, 6 листопада.

Через поступове похолодання та можливі опади мешканцям Київської області варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку, а в дні з опадами — 31 жовтня та 6 листопада — не забувати про парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, київську область накриє похолодання з дощами: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 29 жовтня по 4 листопада.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у київській області з 28 жовтня по 3 листопада.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про зміну температури: прогноз погоди на тиждень у київській області з 27 жовтня по 2 листопада.