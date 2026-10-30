Матерям п'ятьох і більше дітей, вихованих до 6 років, держава дає право на дострокову пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу.

Пенсія в Україні для багатодітних матерів передбачає пільгові умови - частина періоду догляду за дітьми зараховується до страхового стажу, а за певних умов можна вийти на заслужений відпочинок раніше. Розбираємося, що саме належить жінці, яка народила трьох дітей.

Періоди догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються до страхового стажу жінки. Це означає, що час, проведений у відпустці для догляду за дитиною, не «випадає» з трудового стажу, а враховується при призначенні пенсії.

Водночас простий факт народження трьох дітей сам по собі не дає права вийти на пенсію достроково. За законодавством таке право закріплене за матерями, які народили п'ять або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Хто може вийти на пенсію у 50 років

Право на достроковий вихід на пенсію у віці 50 років має жінка, яка народила п'ять і більше дітей та виховала їх до шестирічного віку. Ключова умова - наявність не менше ніж 15 років страхового стажу.

Якщо дітей троє, але жінка не підпадає під категорію «п'ять і більше», дострокова пенсія за віком у 50 років їй не призначається. Однак стаж за догляд за дітьми все одно зараховується, що збільшує загальний страховий стаж і впливає на розмір майбутньої виплати.

Як зараховується стаж за догляд за дітьми

До страхового стажу зараховується період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це робиться незалежно від того, скільки дітей у жінки - одна, три чи п'ять. Головне, щоб такий період був документально підтверджений.

Для призначення пенсії за віком на загальних підставах у 2026 році необхідно мати певний мінімальний страховий стаж. Зарахований період догляду за дітьми допомагає «добрати» цей стаж і вийти на пенсію своєчасно, а не пізніше.

Які документи потрібні для зарахування стажу

Щоб період догляду за дитиною зарахували до стажу, потрібно підтвердити факт догляду. Для цього знадобляться свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують період перебування у відпустці для догляду за дитиною.

Заяву та документи подають до органу Пенсійного фонду України. Зараз це можна зробити особисто у сервісному центрі ПФУ, через веб-портал електронних послуг ПФУ або через застосунок «Дія». Розгляд триває у встановлені законодавством строки.

Що робити, якщо документів немає

Якщо документи про період догляду не збереглися, стаж можна підтвердити через суд - для цього подається заява про встановлення факту, що має юридичне значення. Суд розглядає такі справи за спрощеною процедурою.

Судово-юридична газета нагадує, що розбиратися зі стажем і пільгами варто заздалегідь, а не напередодні досягнення пенсійного віку. Тоді є час зібрати всі документи й уникнути затримок із призначенням виплат.

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