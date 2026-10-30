Закупівельні ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися: переробні підприємства скорочують закупівлю через проблеми з експортом олії та шроту, а на ринок тисне новий урожай.

Закупівельні ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися через скорочення попиту з боку переробних підприємств, які мають труднощі з експортом соняшникової олії та шроту. Про це повідомляє аналітична компанія «УкрАгроКонсалт» із посиланням на дані Graintrade.

За останній тиждень ціни на соняшник опустилися ще на 500-1000 гривень за тонну і тепер становлять 14 500-17 000 грн/т з ПДВ або $280-340 за тонну без ПДВ, з доставкою на завод за олійності 48%. Додатковий тиск на ціну створює збільшення пропозиції нового врожаю, хоча затяжні опади стримують збирання та змушують частину аграріїв відкладати продажі.

Скільки соняшнику вже зібрали

Станом на 26 жовтня в Україні соняшник зібрано з 4,44 млн гектарів, або 85% площ. Намолочено 9,83 млн тонн за середньої врожайності 2,21 т/га проти 1,84 т/га торік.

За поточними оцінками, загальний урожай може досягти 12 млн тонн, тоді як USDA прогнозує 13 млн тонн. Водночас опади протягом останніх 10-14 днів ускладнюють завершення збиральної кампанії і підвищують ризики втрат урожаю та погіршення якості насіння.

Що відбувається з експортом

Зниження мінімальних експортних цін активізувало зовнішні поставки. За перші 22 дні жовтня Україна експортувала 25 тис. тонн насіння соняшнику, переважно до Туреччини, Італії та Австрії. Крім того, експортери почали отримувати ліцензії на поставки до Болгарії та Румунії.

Ціни попиту на соняшник із доставкою до Болгарії становлять €475-485 за тонну, або близько $530-540, тоді як у Туреччині вони лишаються на рівні $600 за тонну. Однак імпортне мито 10% та високі транспортні витрати знижують привабливість турецького напрямку.

На ринку продуктів переробки теж спостерігається ціновий тиск. Протягом тижня ціни на соняшникову олію в Україні знизилися до $900-1000 за тонну FCA-завод на тлі подорожчання автомобільної та залізничної логістики. Ціни попиту на олію з доставкою до країн ЄС становлять $1300-1320 за тонну. За 22 дні жовтня Україна експортувала 178 тис. тонн соняшникової олії та 217,7 тис. тонн шроту.

Додатковий тиск від дешевої російської продукції

Додаткову конкуренцію на світовому ринку створює дешевша російська продукція. З травня до жовтня 2026 року ціни на соняшник у рф знизилися на 54% - до 18-27 тис. рублів за тонну, або $220-330. За січень-серпень експорт соняшникового шроту з рф зріс на 30% - до 3,39 млн тонн, а його експортна ціна в жовтні становила близько $250 за тонну.

Збільшення пропозиції дешевого шроту посилює конкуренцію на міжнародних ринках і може додатково тиснути на ціни продуктів переробки олійних культур, зокрема української продукції.

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