Пропозиція квартир на продаж в Україні скорочується, однак ціни в різних містах поводяться по-різному: десь житло дешевшає, а десь стрімко дорожчає. Найбільше за рік зросли ціни в Івано-Франківську.

На ринку нерухомості України кількість квартир, виставлених на продаж, помітно змінилася за рік. В Одесі пропозиція зросла на 32%, тоді як у Києві скоротилася на 4%, а в Івано-Франківську - одразу на 27%. При цьому ціни на житло поводяться в кожному місті по-своєму, свідчать дані аналітичної платформи ЛУН.

У вересні 2026 року в Києві було на 4% менше оголошень про продаж квартир, ніж у вересні 2025 року. В Одесі за той самий період пропозиція, навпаки, збільшилася на 32%. Лише за останній місяць у столиці кількість оголошень скоротилася ще на 2%, а в Одесі зросла на 2%.

Де в Україні найбільше скоротилася пропозиція квартир

Найпомітніше річне скорочення зафіксували в Івано-Франківську - на 27%. Водночас у Львові оголошень про продаж квартир стало більше на 8%, у Дніпрі - на 5%, а в Ужгороді - на 4%.

У столиці найбільше скоротилося пропозиція просторого житла. Порівняно з вереснем 2025 року кількість оголошень про продаж квартир із чотирма і більше кімнатами зменшилася на 18%, трикімнатних - на 9%, а двокімнатних - на 4%. Натомість однокімнатних квартир у продажу стало на 4% більше, і зараз на них припадає понад третина всіх оголошень про продаж житла в Києві.

Керівниця відділу статистики ЛУН Людмила Кирюхіна пояснює, що частина власників, які переїжджають зі столиці, можуть залишати нерухомість у власності та здавати її в оренду замість продажу.

"Здати квартиру і продати її - це різні рішення для людини, яка переїжджає. Тому зростання пропозиції оренди в Києві на тлі скорочення продажів може свідчити про те, що частина власників поки не готова продавати своє житло", - зазначає Людмила Кирюхіна.

Як змінилися ціни на квартири в Києві та Івано-Франківську

Попри скорочення пропозиції, вартість житла в різних містах змінюється по-різному. Бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Судилковський наголошує, що річну динаміку слід оцінювати в ширшому контексті.

"Зараз вибір квартир скорочується, але наскільки драматично? Насправді в Києві і Франківську він повертається до рівня 2024 року. Тобто аномальним є не поточне зниження, а торішнє зростання", - пояснює Денис Судилковський.

У Києві за рік вартість однокімнатних квартир у доларах майже не змінилася. Натомість двокімнатні квартири подешевшали на 6% - у середньому до 98 800 доларів.

В Івано-Франківську тенденція протилежна: однокімнатні квартири подорожчали на 24%, до 48 900 доларів, а двокімнатні - на 19%, до 68 400 доларів.

Тож скорочення кількості оголошень не супроводжується однаковою зміною цін у всіх містах. Для покупців це означає, що під час вибору житла варто порівнювати не лише кількість доступних пропозицій, а й вартість квартир відповідного типу.

Чому в Одесі стало більше квартир на продаж

В Одесі річне зростання кількості оголошень зафіксоване в усіх основних категоріях житла. Пропозиція двокімнатних квартир збільшилася на 36%, однокімнатних - на 33%, а трикімнатних - на 23%.

За словами представниці ЛУН, збільшення пропозиції може бути пов'язане з тим, що власники вирішують продати житло після переїзду. Ще одна ймовірна причина - квартири довше залишаються в оголошеннях, перш ніж знаходять покупців.