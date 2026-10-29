Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 29 січня 2027 року. Юристи нагадали, кого не призивають на службу та хто має право на відстрочку в листопаді.

Відстрочка від мобілізації в Україні лишається одним із найгостріших питань для чоловіків призовного віку. 26 жовтня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів - до 29 січня 2027 року. Як пише УНІАН, перелік категорій громадян, яких не призивають, при цьому не змінився.

Право на відстрочку та підстави для неї визначені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Крім того, закон окремо визначає категорії громадян, яких не призивають за віком або через особливі гарантії.

Хто не підлягає мобілізації в листопаді

До таких категорій, зокрема, належать:

чоловіки віком до 25 років - за загальним правилом їх не призивають, якщо вони не мають статусу військовозобов'язаних. Водночас є винятки, наприклад офіцери запасу та чоловіки, які раніше проходили строкову службу;

чоловіки віком 60 років і старші - їх не призивають, але вони можуть вступити на службу добровільно за контрактом;

жінки - обов'язкова мобілізація жінок не передбачена, вони можуть піти на службу лише добровільно;

військовослужбовці, звільнені з російського полону та переведені у запас, - повернутися на службу вони можуть лише за власним бажанням;

чоловіки від 18 до 25 років, звільнені після річного контракту, - їх не призивають протягом 12 місяців після звільнення за дотримання умов закону;

окремі посадові особи та працівники державних органів - для народних депутатів, суддів і окремих керівників держорганів передбачені спеціальні гарантії.

Різниця між звільненням і відстрочкою

Важливо розрізняти тих, хто взагалі не підлягає призову, і тих, кому надається відстрочка. У другому випадку людина захищена від призову тимчасово - лише доки діє відповідна підстава.

Серед основних причин для відстрочки - сімейні обставини, навчання та робота у сфері освіти чи науки:

сімейні обставини: багатодітні батьки, чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, батьки дітей з інвалідністю, а також особи, які доглядають за родичами, що потребують постійного догляду;

навчання: відстрочку надають певним категоріям студентів, окремі правила діють для аспірантів, докторантів та інтернів;

освіта та наука: право мають деякі педагогічні й наукові працівники. Для частини з них обов'язковою умовою є зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки.

З якими захворюваннями не мобілізують

Питання придатності вирішує військово-лікарська комісія (ВЛК). Вона керується Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим наказом Міноборони № 402, та Розкладом хвороб. За результатами обстеження особу можуть визнати придатною, придатною до служби в частинах забезпечення, тимчасово непридатною або непридатною. Попередній статус «обмежено придатний» скасовано.

Варто пам'ятати: сам по собі діагноз не означає звільнення від мобілізації. Комісія враховує, наскільки важко протікає хвороба і чи порушує вона роботу організму. Тому люди з однаковим діагнозом можуть отримати різні висновки ВЛК.

Хто має право на відстрочку за станом здоров'я

Окремо закон передбачає відстрочку для осіб з інвалідністю незалежно від групи. Для підтвердження права потрібні чинні документи про статус. Якщо інвалідність переглянули або статус змінився, може знадобитися повторне підтвердження права на відстрочку.

Підставою для визнання непридатним можуть стати тяжкі захворювання серця та судин, серйозні психічні розлади, деякі онкологічні захворювання, значні порушення зору або слуху, а також тяжкі захворювання нервової системи та опорно-рухового апарату. Остаточне рішення залежить від конкретного захворювання та ступеня порушення функцій організму.

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