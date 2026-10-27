Мобілізація в Україні та пов’язані з нею процедури можуть викликати запитання, якщо паперовий військовий квиток є, а інформація про людину в електронній системі відсутня.



Повідомляє Міноборони.

Причин може бути кілька. Наприклад, інформацію з паперових документів ще не перенесли до електронної бази або під час внесення відомостей припустилися помилки. Також можливі технічні збої чи затримки з оновленням записів.

Якщо в застосунку «Резерв+» з’являється повідомлення «Дані в реєстрі “Оберіг” не знайдено», це не обов’язково означає, що людина не має військово-облікових документів. Однак таку невідповідність варто перевірити.

Як виправити інформацію в реєстрі

Спочатку можна скористатися застосунком «Резерв+». У ньому передбачена функція «Виправити дані онлайн», через яку можна надіслати запит, якщо відомості про користувача не знайдено.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку, відкрити відповідний розділ і вибрати варіант «Дані не знайдено». Після надсилання запиту уповноважені працівники перевірять інформацію. Якщо відомості підтвердяться, їх внесуть до реєстру.

Якщо онлайн-звернення не допомогло або необхідно звірити паперовий військовий квиток з електронними даними, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де людина перебуває на обліку.

Для перевірки зазвичай потрібні паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і військово-обліковий документ. За потреби можуть знадобитися додаткові підтвердження, що стосуються конкретної ситуації.

Важливо не відкладати виправлення неточностей. Мобілізація в Україні передбачає використання актуальних облікових відомостей, а помилки можуть створювати труднощі під час оформлення документів або підтвердження військово-облікового статусу.

Отже, якщо паперовий документ є, але даних у системі немає, варто спершу подати запит через «Резерв+». Якщо проблема залишилася, потрібно звернутися до відповідного ТЦК та СП і попросити перевірити відомості.