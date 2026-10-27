Виробники вже продають тепличні огірки по 55–80 грн за кілограм — за тиждень овоч подорожчав на 32% через скорочення пропозиції вдвічі.

Ціни на продукти в Україні продовжують змінюватися що майже щотижня: цього разу різко дорожчають огірки. Лише за сім днів популярний овоч додав у ціні близько третини, і восени це вже відчули покупці в супермаркетах та на ринках.

Пропозиція українських тепличних огірків скоротилася вдвічі, а попит лишається високим. Причина — прохолодна погода, через яку місцеві тепличні господарства скоротили постачання, тоді як попит із боку оптовиків і торговельних мереж залишається високим. Про різку зміну цін повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому огірки різко подорожчали

Цього тижня обсяги огірків, що надходять з українських тепличних господарств, скоротилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім тижнем. Через брак продукції виробники продають овоч переважно невеликими оптовими партіями.

Додатковий тиск на ціни чинить високий попит з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. Конкуренції з боку імпортних огірків наразі немає — це й дає змогу утримувати ціну на високому рівні.

За даними EastFruit, за тиждень огірки подорожчали в середньому на 32%. Водночас попри такий стрибок тепличні огірки в Україні нині в середньому на 34% дешевші, ніж в аналогічний період минулого року. Тобто ціна зростає, але до торішнього рівня ще не дотягує.

Скільки тепер коштують огірки

Зараз виробники відвантажують тепличні огірки по 55–80 грн за кілограм. У роздробі кінцева ціна для споживача традиційно вища — залежно від регіону та мережі вона може відрізнятися на кілька гривень.

Поки що стримати подальше зростання може лише імпорт. Фахівці очікують, що вже наступного тижня імпортери почнуть завозити огірки з-за кордону, щоб заповнити нестачу продукції. Якщо закордонні овочі виявляться дешевшими за місцеві, це може сповільнити подорожчання українських огірків, але багато залежатиме від обсягів постачань і вартості імпортної продукції.

Як зберігати огірки, щоб вони довше лишалися свіжими

Щоб огірки не псувалися швидко, тримайте їх у холодильнику у відділенні для овочів, бажано немитими та сухими. Краще покласти їх у пакет з отворами або нещільно загорнути в паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Не тримайте огірки поруч із яблуками, бананами та помідорами — ці продукти виділяють етилен, який прискорює пожовтіння й псування.

Як змінилися ціни на інші продукти

На тлі подорожчання огірків деякі інші овочі, навпаки, подешевшали. Станом на 19 жовтня оптова вартість картоплі за тиждень зменшилася з 11–14 до 10–13 грн за кілограм, а білокачанна капуста — з 17–20 до 16–18 грн за кілограм.

У фруктовому сегменті зміни різноспрямовані: виноград подорожчав з 50–110 до 75–180 грн за кілограм, тоді як гранати, навпаки, подешевшали з 190–250 до 140–170 грн за кілограм.

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