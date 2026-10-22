Хліб в Україні від початку 2026 року подорожчав на 12% — і до кінця року ціни можуть зрости ще на 6–10%. Такий прогноз 20 жовтня озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Оренда житла в Україні дорожчає до 800 доларів, і це не єдиний неприємний цінник для гаманця: слідом за житлом упевнено росте й вартість хліба. За даними Держстату, від початку 2026 року до вересня хліб в Україні подорожчав на 12%.

Така динаміка — не межа. 20 жовтня заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу «Ми-Україна» спрогнозував, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 6–10%. Він пояснив, чому дорожчає наймасовіший продукт і чи варто очікувати його нестачу.

Наскільки вже подорожчав хліб

Офіційна статистика підтверджує зростання. За інформацією Державної служби статистики, у вересні ціна на хліб була на 12% вищою, ніж у грудні 2025 року. Лише за один вересень хліб додав у ціні 1%, а загальний рівень споживчих цін в Україні за дев’ять місяців зріс на 8,4%.

Денис Марчук зазначив, що тенденція до поступового подорожчання зберігається вже кілька років. За його оцінкою, останнім часом продукція хлібопекарських підприємств щомісяця дорожчала приблизно на 1,5–2%. Раніше експерт називав прогноз до кінця року на рівні 5–6%, а 20 жовтня озвучив ширший діапазон — 6–10%.

Чому російські удари б’ють по ціні хліба

Головною причиною зростання витрат стали перебої з електропостачанням, спричинені російськими атаками. Хлібозаводи використовують електрику на всіх етапах — від замісу тіста до випікання, тож під час тривалих відключень їм доводиться переходити на дизельні генератори. Це означає закупівлю пального, обслуговування обладнання та дорожчу безперебійну роботу.

За словами Дениса Марчука, використання резервного електроживлення помітно збільшує витрати і виробників, і переробних підприємств, і торговельних мереж. Усі ці витрати закладаються в собівартість готової продукції, а відтак — у ціну, яку бачить покупець у магазині.

Чому великих запасів пшениці не вистачає, щоб стримати ціни

Україна виробляє значно більше пшениці, ніж потрібно для внутрішнього ринку: за оцінкою Дениса Марчука, обсяг виробництва сягає майже 25 мільйонів тонн, тоді як внутрішні потреби — близько 6 мільйонів тонн. Однак саме зерно — лише одна зі складових ціни готового хліба.

Частка сировини в кінцевій вартості хліба становить приблизно 12%. Решту ціни формують перероблення, оплата праці, електроенергія, транспортування та пакування. Тому навіть за достатньої кількості пшениці підприємства підвищують відпускні ціни через здорожчання виробництва.

Додатковий тиск створюють удари по складській і логістичній інфраструктурі, через які доводиться змінювати маршрути постачання, а також брак працівників — зокрема водіїв вантажівок і фахівців виробництва.

Чи загрожує Україні дефіцит хліба

Попри зростання собівартості, підстав говорити про нестачу хліба через дефіцит пшениці немає. Денис Марчук наголосив, що аграрії продовжують працювати, а наявних обсягів зерна достатньо для забезпечення внутрішнього споживання.

Що це означає для покупця

Озвучений прогноз на рівні 6–10% до кінця року не означає, що всі види хліба здорожчають однаково. Основною проблемою, на яку звертають увагу аграрії, залишається не дефіцит зерна, а зростання виробничих витрат, тому динаміка цін на полицях буде нерівномірною залежно від сорту, регіону та конкретного виробника.

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